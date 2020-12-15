Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил российские власти в подрыве стабильности в Сирии, Ливии и ряде других стран. Как отмечает Reuters, заявление стало ответом на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Соединенные Штаты ведут политические игры в Средиземноморском регионе и затягивают назначение нового спецпредставителя генерального секретаря ООН в Ливии.

"Прискорбно и неконструктивно, что господин Лавров снова искажает факты и пытается переписать историю", - отметил Помпео с распространенном во вторник комментарии. Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон активно работает с союзниками и партнерами в Восточном Средиземноморье для обеспечения большей стабильности, безопасности и процветания.

"Если кто и играет в политические игры и пытается тормозить прогресс в региональных конфликтах, то это Россия, действующая исключительно в собственных интересах и в ущерб региону", - подчеркнул Помпео. Его слова приводит "Голос Америки".

Среди прочего он заявил, что в Ливии "Москва продолжает нарушать эмбарго ООН на поставки оружия и разжигать конфликт руками подконтрольного ей военизированного формирования "Группа Вагнера".

По словам Майкла Помпео, "в Ливии Россия поддержала нападение на столицу Триполи, что привело к гибели мирных жителей и подорвало усилия ООН по установлению мира в стране". Россия также "заблокировала санкции Совета Безопасности в отношении Мохамеда аль-Кани и группировки "Каният", уличенной в многочисленных вопиющих нарушениях прав человека; печатала поддельные ливийские динары, тем самым дестабилизируя ливийскую экономику".

В то же время США выступают за формирование в Ливии "инклюзивного правительства, которое сможет обеспечить безопасность страны и удовлетворить экономические и гуманитарные потребности ливийского народа". С этой целью США совместно с партнерами по Совету Безопасности "работали над укреплением системы ООН" и созданием должности специального посланника ООН и дополнительного координатора Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) в рамках продления мандата МООНПЛ на 2020 год. Россия и Китай стали единственными членами СБ ООН, воздержавшимися при голосовании по резолюции Совета Безопасности о продлении мандата МООНПЛ, подчеркнул Помпео.

По его словам, Россия "продолжает угрожать стабильности Средиземноморья, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета и разжигания хаоса, конфликтов и раскола в странах по всему региону". "В Сирии Россия поддерживает режим Асада, чья война против собственного народа усугубила региональную нестабильность, привела к затяжному гуманитарному кризису и вынужденному перемещению половины населения. В 2018 году российские дипломаты были высланы из Греции в ответ на попытки помешать заключению Преспанского соглашения и вмешательство в дела греческой православной церкви. Состоятельные россияне, многие из которых связаны с Кремлем, отмывают миллиарды долларов через Республику Кипр и Мальту, вызывая искажения на внутренних рынках этих стран и распространяя коррупцию", - пояснил Помпео.

Ранее в декабре глава МИД России обвинил Вашингтон в безответственных геополитических играх на Ближнем Востоке и севере Африки. По словам Сергея Лаврова, такие проблемы как террористическая угроза, тяжелая гуманитарная ситуация стали следствием попыток США и их союзников в Европе "испытать на народах региона однополярную модель мироустройства", сообщает радио "Свобода".

По поводу бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую СМИ связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, МИД России утверждал, что информация об их присутствии в Ливии основана на подтасованных данных. Москва существование "ЧВК Вагнера" не признает.