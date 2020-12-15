США ввели новые санкции против Турции за покупку российских комплексов С-400

motortion / DepositPhotos ​​​​​Ранее агентство Reuters проинформировало, что Вашингтон намерен внести Демира и возглавляемое им ведомство в черный список в связи с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем С-400

Минобороны РФ

Власти США в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций"(CAATSA) вводят санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех граждан республики - Фарука Йигита, Мустафы Альпера Дениза и Серхата Генчоглу. Йигит является заместителем руководителя ведомства, а двое других возглавляют профильные отделы, связанные с противовоздушной обороной.

​​​​​Ранее агентство Reuters проинформировало, что Вашингтон намерен внести Демира и возглавляемое им ведомство в черный список в связи с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем С-400. Нынешние санкции были введены по пяти пунктам, предусмотренным CAATSA.

"Несмотря на наши предупреждения, Турция продолжила закупку и испытания системы С-400 из России. Сегодняшние санкции против Управления оборонной промышленности Турции демонстрируют, что США полностью соблюдают закон CAATSA. Мы не потерпим крупных сделок с оборонным сектором России", - написал в Twitter глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Помимо визовых санкций и блокировки активов перечисленных представителей ведомства, устанавливается также запрет на выдачу экспортных лицензий США и разрешений на передачу любых товаров и технологий турецкому оборонпрому. Запрещается предоставление финансовыми организациями США кредитов для этого ведомства, сумма которых превышает $10 млн в год. Экспортно-импортному банку США не разрешено будет предоставлять содействие экспорту в интересах управления. Кроме того, США должны будут выступать против выдачи международными финансовыми институтами кредитов, выгоду от которых получает оборонпром Турции.

Исмаил Демир заявил, что санкции не нанесут ущерба оборонной промышленности республики, а в турецком МИД подчеркнули, что Анкара по своему усмотрению предпримет необходимые шаги против решения, которое неизбежно повлияет на отношения между двумя странами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал новые санкции "очередным проявлением аррогантного отношения к международному праву" и проявлением нелегитимных, односторонних принудительных мер", передает ТАСС.

Как отмечает информационно-аналитический портал Ahval, в ответ на санкции Турция может потребовать от американцев покинуть авиабазу "Инджирлик" в провинции Адана. База эксплуатируется совместно ВВС США и Турции на протяжении десятилетий и является важной точкой передового базирования для операций Пентагона и НАТО в Ираке и Сирии. При этом военно-политическое руководство Турции традиционно рассматривает выдворение американского контингента с базы в качестве ответа, "когда отношения Анкары с Вашингтоном входят в неприятную фазу".

Поставки российских С-400 в Турцию начались в июле 2019 года. США выступали против этого и требовали отказаться от сделки в пользу американских комплексов Patriot. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара не собирается отказываться от российских систем и не будет просить у Вашингтона разрешения на испытание комплексов.