Японский суд приговорил к смертной казни "Twitter-убийцу", жертвами которого стали девять человек, делившихся суицидальными мыслями в соцсетях

NHK NEWS Согласно обвинительному заключению, с августа по октябрь 2017 года 30-летний Такахиро Сираиси задушил и расчленил 8 женщин и одного мужчину в возрасте от 15 до 26 лет из Токио и четырех других префектур

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Японский суд приговорил к смертной казни "Twitter-убийцу", жертвами которого стали девять человек, делившихся суицидальными мыслями в соцсетях. Согласно обвинительному заключению, с августа по октябрь 2017 года 30-летний Такахиро Сираиси задушил и расчленил 8 женщин и одного мужчину в возрасте от 15 до 26 лет из Токио и четырех других префектур, сообщает Kyodo.

О серийных убийствах впервые стало известно в октябре 2017 года, когда полицейские посетили дом Сираиси и обнаружили несколько холодильников с частями тела пропавшей 23-летней девушки, а также головами и другими фрагментами тел еще восьми человек. В японских СМИ жилище Сираиси называли "домом ужасов".

Выйти на подозреваемого помог брат пропавшей: он знал ее пароли и увидел переписку с преступником, в которой девушка говорила, что ищет партнера для совместного ухода из жизни. Сираиси признался в убийствах, заявив, что "убивал так много, что уже не помнит, кто из них кто". Полиции понадобилось провести анализ ДНК, чтобы выяснить имена всех жертв, отмечает РИА "Новости".

Сираиси приводил жертв в свою квартиру, накачивал их алкоголем, транквилизаторами и снотворным, после насиловал, грабил и убивал. Единственный мужчина в списке жертв "твиттер-убийцы" был знаком с одной из пропавших без вести женщин и подошел слишком близко к раскрытию преступлений Сираиси, пишет The Straits Times

Защита обвиняемого пыталась доказать, что его жертвы сами хотели уйти из жизни и своими сообщениями в соцсетях фактически давали согласие на умерщвление, а сопротивлялись удушению лишь рефлекторно. Также адвокаты говорили, что Сираиси мог быть психически неуравновешенным или находился в состоянии ограниченной дееспособности во время убийства. Однако после пяти месяцев тестирования подсудимый был признан психически здоровым.

Судья постановил, что погибшие не давали согласия на убийство, и назвал преступления Сираиси чрезвычайно жестокими. Сам обвиняемый заявил, что совершал убийства "по финансовым причинам и для удовлетворения своих сексуальных желаний", а также подтвердил, что согласия не было.

Обвиняя собственных адвокатов в "предательстве", он неоднократно отказывался отвечать на их вопросы и вместо этого заявлял, что содержание обвинительного заключения соответствует действительности. Во время суда Сираиси извинился перед родственниками некоторых погибших, но добавил, что глубокого сожаления по поводу других не испытывает и жалеет лишь, что его поймали.

В интервью СМИ перед вынесением приговора он жаловался, что процесс занимает слишком много времени и что он с радостью примет смертную казнь. Дело "Twitter-убийцы" вызвало широкий резонанс, побудив правительство Японии, администраторов соцсетей и социальные службы усилить поддержку молодых людей с суицидальными помыслами.