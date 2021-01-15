В пятницу на пресс-конференции спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) заявила, что члены Конгресса США из числа "сообщников" тех лиц, которые ворвались 6 января в Капитолий в Вашингтоне, должны быть преданы суду, передает ТАСС. В государственной иерархии США она занимает третий по значимости пост.

"Если в действительности выяснится, что члены Конгресса были сообщниками при этом мятеже, если они помогали в совершении данного преступления, то тогда должны быть предприняты действия и за пределами Конгресса (то есть не ограничивающиеся вынесением порицания и т.п.) в плане привлечения к суду за это", - заявила законодатель.

Некоторые члены фракции демократов в Палате представителей ранее выступили с утверждениями о том, что часть их коллег-законодателей незадолго до 6 января водила "на разведку" на Капитолийский холм отдельных лиц, впоследствии принимавших участие в штурме Конгресса.

Пелоси отказалась в пятницу уточнить, когда именно она планирует направить на рассмотрение Сената статью обвинения действующего президента США Дональда Трампа, утвержденную Палатой представителей. "<...> Вы узнаете первыми, когда мы объявим, что направляемся туда", - сказала по этому поводу спикер Палаты представителей журналистам.

Участники беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, по мнению американских федеральных прокуроров, намеревались "схватить и убить выборных должностных лиц". Как сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP).

Как поясняет агентство, это заявление содержится в ходатайстве прокуратуры, поданном в четверг в рамках дела жителя Аризоны Джейкоба Чансли. Предполагается, что это он был запечатлен в меховой шапке с рогами и копьем на фотографиях, сделанных 6 января в Конгрессе. Несколько дней назад Чансли был задержан, ему предъявлены обвинения в умышленном проникновении или нахождении на закрытой территории без законных на то оснований, насильственном вторжении и нарушении общественного порядка в Капитолии.

"Веские доказательства, в том числе слова и действия самого Чансли в Капитолии, говорят о том, что намерение мятежников заключалось в том, чтобы схватить и убить избранных должностных лиц", - цитирует AP документ, направленный в суд прокуратурой.

По информации AP, гособвинители заявляют, что в зале заседаний Конгресса Чансли поднялся на трибуну и оставил записку с угрозами в адрес вице-президента страны Майкла Пенса. "Это вопрос времени, справедливость наступает", - говорилось в послании.

Власти США к настоящему моменту завели 98 уголовных дел в связи с беспорядками, которые произошли в Вашингтоне 6 января. Об этом, как сообщило в пятницу агентство Reuters, заявил исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин.

Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе один полицейский.