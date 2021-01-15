В Индонезии в провинции Западный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2. К утру пятницы известно о гибели семи человек в результате вызванных подземными толчками разрушений
BMKG Indonesia / twitter.com
В Индонезии в провинции Западный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2. К утру пятницы известно о гибели семи человек в результате вызванных подземными толчками разрушений
 
 
 
В Индонезии в провинции Западный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2. К утру пятницы известно о гибели семи человек в результате вызванных подземными толчками разрушений
BMKG Indonesia / twitter.com

В Индонезии в провинции Западный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2. К утру пятницы известно о гибели семи человек в результате вызванных подземными толчками разрушений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство по смягчению последствий стихийных бедствий страны. Сотни людей были ранены.

Землетрясение произошло в 1:28 по местному времени и продолжалось не более 7 секунд. Эпицентр залегал на глубине 10 км и находился в шести километрах к северо-востоку от города Маджене, отмечает Индонезийское агентство метеорологии, климатологии и геофизики. Четыре человека погибли и 637 пострадали в Маджене, еще три умерли и 20 получили травмы в соседнем районе Мамуджу (оба расположены на западе острова Сулавеси), передает РБК.

Ранее индонезийское агентство сообщало, что, по предварительным данным, оказались повреждены 62 дома, частный медицинский центр и военный офис в Мамуджу, офис губернатора провинции Южный Сулавеси. В трех местах произошли оползни, они заблокировали главную дорогу между Мамуджу и Маджене. По сообщению Reuters, пострадали еще две гостиницы и торговый центр.

Продолжаются поисково-спасательные работы, так как многие люди оказались под завалами, передает CNN. Работы осложняются в связи с тем, что в результате землетрясения было нарушено электроснабжение и перестала работать местная телефонная связь.

В полиции отмечают, что тысячи людей покинули ночью свои дома в страхе перед новым землетрясением или цунами.

В 2018 году в районе города Палу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2, вызвавшее цунами. Тогда в результате стихийного бедствия погибли тысячи жителей Индонезии.