В Индонезии в провинции Западный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2. К утру пятницы известно о гибели семи человек в результате вызванных подземными толчками разрушений

BMKG Indonesia / twitter.com

В Индонезии в провинции Западный Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2. К утру пятницы известно о гибели семи человек в результате вызванных подземными толчками разрушений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство по смягчению последствий стихийных бедствий страны. Сотни людей были ранены.

Землетрясение произошло в 1:28 по местному времени и продолжалось не более 7 секунд. Эпицентр залегал на глубине 10 км и находился в шести километрах к северо-востоку от города Маджене, отмечает Индонезийское агентство метеорологии, климатологии и геофизики. Четыре человека погибли и 637 пострадали в Маджене, еще три умерли и 20 получили травмы в соседнем районе Мамуджу (оба расположены на западе острова Сулавеси), передает РБК.

Ранее индонезийское агентство сообщало, что, по предварительным данным, оказались повреждены 62 дома, частный медицинский центр и военный офис в Мамуджу, офис губернатора провинции Южный Сулавеси. В трех местах произошли оползни, они заблокировали главную дорогу между Мамуджу и Маджене. По сообщению Reuters, пострадали еще две гостиницы и торговый центр.

Продолжаются поисково-спасательные работы, так как многие люди оказались под завалами, передает CNN. Работы осложняются в связи с тем, что в результате землетрясения было нарушено электроснабжение и перестала работать местная телефонная связь.

Beginning of 2021????????

Massive Earthquake magnitude of 6.2 Hits Indonesia, when most of the residents were sleeping. several hospital buildings, hotels were badly damaged. some of the victims are still trapped behind the rubble of the building.

May Allah keep safe everyone???? pic.twitter.com/7QYJtM9T6X — Shahzeb Anwar ???????? (@ShahzebSayss) January 15, 2021

В полиции отмечают, что тысячи людей покинули ночью свои дома в страхе перед новым землетрясением или цунами.

В 2018 году в районе города Палу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,2, вызвавшее цунами. Тогда в результате стихийного бедствия погибли тысячи жителей Индонезии.