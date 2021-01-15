Бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов сообщил об увольнении из Института Катона, где он работал старшим научным сотрудником. Об этом Илларионов написал в своем блоге в "Живом журнале". "Как сообщил мне вице-президент Института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в этом блоге "Поджог Рейхстага"-2021", - сказано в записи.

В посте, о постскриптумах к которому идет речь, Илларионов назвал протесты на Капитолийском холме 6 января 2021 года мирными, а штурм Капитолия - ловушкой, которую полиция устроила после провокации со стороны представителей Демократической партии США и активистов Black Lives Matter.

Кроме того, Илларионов заявил, что в ряды протестующих проникли представители антифа, обвинил руководство Демократической партии в стремлении "установить в стране свое монопольное господство", а также сравнил штурм Капитолия с поджогом Рейхстага в 1933 году, которым нацисты воспользовались для преследования Компартии и установления полномасштабной диктатуры. Он также заявил, что протестующие, вошедшие в здание Капитолия, "безусловно" не нарушили Конституцию США.

Вице-президент Института Катона по коммуникациям Кристин Брукс в разговоре с "Коммерсантом" отказалась пояснить, связана ли отставка Илларионова с его высказываниями. На сайте Института Катона Илларионов указан уже как бывший сотрудник.

Институт Катона подтвердил увольнение Илларионова телеканалу "Дождь". В пресс-службе отметили, что не будут подробно комментировать его уход, но хотели бы отметить его "давнюю критику режима Путина и защиту свободы в России и во всем мире".

О проверке института в отношении Илларионова из-за его записи в блоге 12 января сообщило издание Politico. Авторы материала отметили, что риторика Илларионова существенно отличается от официальной позиции Института Катона по поводу событий 6 января. В заявлении, опубликованном 7 января, институт назвал штурм Капитолия "прямой атакой на Конституцию США, верховенство права и нашу конституционную республику".