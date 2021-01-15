Вице-президент США Майк Пенс провел телефонный разговор со своим преемником Камалой Харрис для того, чтобы предложить помощь в преддверии инаугурации президента. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщило издание The Hill со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника издания, беседа состоялась в четверг. Это их первый разговор со времени дебатов в октябре минувшего года.

Пенс по телефону поздравил Харрис с победой на выборах и предложил помощь в преддверии инаугурации. Возможно, Пенс пригласит Харрис и ее супруга в резиденцию вице-президента до церемонии инаугурации. Однако на фоне сложившейся после беспорядков в Капитолии ситуации эта встреча еще под вопросом.

Собеседники издания охарактеризовали беседу как любезный и теплый разговор.

Ранее в пятницу Пенс заявил, что обязуется обеспечить безопасный переход власти к избранному президенту Джо Байдену. Джо Байден и Камала Харрис будут приведены к присяге 20 января в соответствии, как выразился Майкл Пенс, с историей и традициями США, а также "таким образом, чтобы отдать честь американскому народу и Соединенным Штатам".

Пенс взял на себя некоторые обязанности, которые обычно выполняет президент в период окончания срока полномочий. Так, в четверг вице-президент посетил брифинг по обеспечению безопасности на инаугурации, а также поприветствовал членов национальной гвардии, находящихся в Капитолии США.

В субботу и воскресенье в Калифорнии и Нью-Йорке Пенс выступит с обращением о военных достижениях администрации президента США Дональда Трампа.

Что касается Трампа, он не звонил Байдену и не признал в прямой форме своего поражения на президентских выборах США. Ожидается, что перед инаугурацией Трамп покинет Вашингтон.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена. До этого Трамп призывал Пенса воспрепятствовать утверждению в конгрессе результатов президентских выборов, однако тот заявил, что не считает возможным в одностороннем порядке отказывать в сертификации конгрессом итогов президентских выборов.