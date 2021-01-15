Вечером в четверг, 14 января, КНДР провела военный парад в центре Пхеньяна в честь окончания 8-го съезда Трудовой партии Кореи. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, в параде участвовали опытные образцы танков и ультрасовременные тактические ракеты, а также "самое мощное в мире оружие" - баллистические ракеты для подводных лодок. На параде присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын и ряд высокопоставленных чиновников КНДР.

BBC News отмечает, что на параде в Пхеньяне были представлены новые баллистические ракеты подводного пуска. Эксперт по КНДР Анкит Панда также обратил внимание, что на параде были продемонстрированы и новые баллистические ракеты малой дальности на твердом топливе. Их можно запускать быстрее, чем ракеты на жидком топливе.

Reuters со ссылкой на фотографии, которые обнародовали государственные северокорейские СМИ, передает, что речь может идти о ракетах Pukguksong-5 - модернизированной версии Pukguksong-4, продемонстрированной в октябре 2020 года.

"Это демонстрация силы призвана показать народу Северной Кореи, что, несмотря на нынешние безрадостные экономические перспективы, эта бедная страна способна разрабатывать и создавать новое стратегическое оружие. Это также является прямым вызовом новой администрации США. Северная Корея, похоже, готова продолжать добровольную изоляцию и подвергаться строгим экономическим санкциям, создавая ядерное оружие вопреки международному сообществу", - пишет BBC.

По данным источника южнокорейского агентства Yonhap, парад начался в четверг, 14 января, в 18:00 местному времени (12:00 по мск) и продлился несколько часов. Отмечается, что военный парад в честь партийного съезда состоялся в КНДР впервые. В последний раз Северная Корея проводила массовый военный парад в октябре в честь 75-й годовщины основания Трудовой партии.