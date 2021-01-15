Fox News сообщил о грядущем рассекречивании сотен документов по делу о вмешательстве РФ в американские выборы

IgorVetushko / DepositPhotos Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр рассказал, что расследование действий ФБР в рамках "российского дела" продолжится и при новой американской администрации

The United States Department of Justice

В пятницу будет рассекречен ряд документов, связанных с происхождением расследования "дела Russiagate" о предполагаемых связях штаба Дональда Трампа с Россией, сообщил Fox News источник в Сенате.

Ожидается, что будут рассекречены сотни документов, среди которых будут показания, стенограммы и интервью. Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр рассказал, что расследование действий ФБР в рамках "российского дела" продолжится и при новой американской администрации. По его словам, прокурор Джон Дарэм был назначен специальным советником по этому делу. Барр рассказал, что расследование будет сосредоточено на действиях агентов ФБР, которые работали над "российским делом".

Напомним, спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс осенью 2016 года, во время президентских выборов. Поиском доказательств сговора между Трампом и властями РФ почти два года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В его докладе по итогам расследования шла речь о том, что сотрудники ГРУ (ныне - Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) в 2016 году могли похитить 70 гигабайт данных с сервера Демократической партии США, содержащих тысячи писем и документов. Эти документы затем были опубликованы Wikileaks.

По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения России во вмешательстве в выборы в США. При этом он не нашел свидетельств сговора между Дональдом Трампом и Россией. Группа спецпрокурора предъявила более 200 обвинений 34 людям и трем компаниям. Было установлено, что у 16 людей, имевших отношение к президентской кампании Трампа, были разного рода контакты с россиянами. Шести из них были предъявлены обвинения в лжесвидетельстве.

Экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы, бывший адвокат Трампа и вице-президент The Trump Organization Майкл Коэн - 3 года.

Обвинения также были предъявлены замглавы штаба Рику Гейтсу (финансовое мошенничество, дача ложных показаний), члену предвыборного штаба Джорджу Пападопулосу (дача ложных показаний ФБР и контакт с лицами, которые, как он сам полагал, действовали в интересах России), бывшему советнику Трампа Роджеру Стоуну (давление на свидетелей и дача ложных показаний), бывшему советнику по национальной безопасности Майклу Флинну (дача ложных показаний ФБР).

Обвинения предъявили и 12 россиянам - "сотрудникам ГРУ", которые предположительно участвовали во взломе серверов Демократической партии и Хиллари Клинтон, и 13 сотрудникам так называемой "фабрики троллей", организованной "путинским поваром" Евгением Пригожиным. По мнению спецпрокурора, они влияли на политические взгляды американцев через соцсети.

Мюллер также изучал вопрос о том, препятствовал ли президент Трамп правосудию в ходе расследования и не пришел к однозначному выводу. По итогам расследования генпрокурор Уильям Барр заявил, что воспрепятствования правосудию не было. В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп разрешил рассекретить все документы из расследования о его предполагаемых связях с Россией. Они включали сильно отредактированные заметки бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана после брифинга с президентом Бараком Обамой.