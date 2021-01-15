В федеральной земле ФРГ Саксония власти приняли решение организовать специальный центр для содержания граждан, неоднократно нарушавших условия карантина, и тех упорно отказывающихся соблюдать меры безопасности, пишет РБК со ссылкой на газету Bild.

Издание назвало центр содержания коронавирусной тюрьмой. Она будет создана на базе пункта размещения беженцев, построенного в 2017 году. Как будет устроено содержание нарушителей в "коронавирусной тюрьме", пока не ясно, но территория будет огорожена, а охрану будет осуществлять полиция.

Информацию уже подтвердили местные власти. В министерство социальных дел Саксонии сообщили, что здание бывшего центра для беженцев будет специально переоборудовано под новые цели. Отправлять нарушителей в центр содержания будут по решению суда. Сначала злостным нарушителям будут направляться предупреждение, после этогоим выпишут штраф и только им будут отправлять в "коронавирусную тюрьму".

Ранее министр здравоохранения Саксонии Петра Кеппинг уже предлагала ограничивать свободу нарушителей карантина в психиатрических больницах.

За две недели до Нового года в ФРГ ужесточили карантинные меры. В начале января Германия продлила до конца месяца действующие ограничения и ужесточила их. 12 января Ангела Меркель предупредила, что если властям не удастся сдержать распространение вируса, то локдаун может быть продлен до конца марта.