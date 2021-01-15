Избранный президент США Джо Байден подготовил план по стимулированию экономики на $1,9 трлн. В нем содержатся меры по поддержке граждан и бизнеса

Joe Biden / David Lienemann / flickr.com

Избранный президент США Джо Байден подготовил план по стимулированию экономики на $1,9 трлн. В нем содержатся меры по поддержке граждан и бизнеса. Как пишет Reuters, план включает в себя $415 млрд на борьбу с пандемией и вакцинацию, $1 трлн на прямую помощь домохозяйствам и $440 млрд на поддержку малого бизнеса организаций, наиболее пострадавших от пандемии.

Американцам предлагается выплатить по $1,4 тыс. на налогоплательщика в дополнение к уже одобренным $600. Таким образом, прямые выплаты за декабрь-январь составят $2 тыс., а с начала пандемии - $3,2 тыс. Дополнительное страхование по безработице будет увеличено с $300 до $400 в неделю.

Чак Шумер, который собирается возглавить демократическое большинство в Сенате США, и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявили, что пакет Байдена является "правильным подходом", и пообещали начать соответствующую законодательную работу.

Официальные представители штаба Байдена заявили, что в ближайшие недели последует еще один пакет мер помощи населению. План продлит мораторий на отчуждение и выселение до сентября и будет включать финансирование аренды и коммунальных услуг.

Избранный президент также призвал Конгресс повысить минимальную заработную плату до 15 долларов в час, и в этот пакет будет включена помощь в борьбе с голодом. "То, что я только что описал, обходится недешево, но отказ нам дорого обойдется", - сказал Байден, добавив, что экономисты, финансовые институты и банки Уолл-стрит поддержали необходимость стимулирования. "Если мы будем инвестировать сейчас - смело, разумно, с неизменным вниманием к американским рабочим и семьям - мы укрепим нашу экономику, уменьшим неравенство и направим экономику нашей страны наиболее устойчивым курсом", - заявил он.

Средства, связанные с оказанием помощи в связи с пандемией коронавируса, пойдут на национальную программу вакцинации, тестирование и проведение разъяснительной работы по вакцинации и отслеживанию контактов.