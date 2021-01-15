"Северному потоку 2" выдали разрешение на строительство на территории Германии до конца мая

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Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии (BSH) расширило временные рамки уже выданного разрешения на строительство газопровода "Северный поток 2" вплоть до конца мая. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

"Федеральное ведомство судоходства и гидрографии (BSH) выдало акционерному обществу Nord Stream 2 разрешение на прокладку труб в немецкой исключительной экономической зоне на протяженности примерно 16,5 километров и 13,9 километров в период с конца сентября до конца мая", - говорится в сообщении.

В прокладке труб участвует судно "Академик Черский" и трубоукладчик "Фортуна". "Фортуна" оснащена системой якорного позиционирования и в декабре уже построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне Германии.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени он завершен на 93%. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

Санкции против страховщиков и сертификаторов "Северного потока-2" предлагалось включить в закон об оборонном бюджете США еще в июне прошлого года. Тогда это вызвало возмущение немецких властей, которые опасались, что под ограничения попадут компании из ФРГ. При этом в Германии неоднократно высказывались в поддержку газопровода. В августе Вашингтон потребовал от оператора немецкого порта Мукран на острове Рюген прекратить поддержку "Северного потока-2" и пригрозил ей "финансовым уничтожением". Однако в начале этого года в российском правительстве выразили уверенность в том, что "Северный поток-2" будет достроен при поддержке ЕС.