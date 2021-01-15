Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения рекомендовал не вводить для международных поездок обязательного требования о наличии сертификатов о вакцинации от коронавируса.

"Учитывая, что влияние вакцин на снижение уровня передачи инфекции пока неизвестно, а доступ к вакцинам слишком ограничен, комитет рекомендует странам не требовать подтверждения о вакцинации от прибывающих путешественников", - сказано в заявлении комитета, опубликованном на сайте ВОЗ.

Комитет рекомендует руководствам стран "принимать скоординированные, основанные на фактических данных меры по обеспечению безопасности поездок и обмениваться с ВОЗ опытом и лучшими практиками".

В то же время в комитете ВОЗ отметили, что путешественникам необходимо соблюдать все необходимые меры по снижению риска заражения COVID-19 во время путешествий.

Ранее создать сертификат о вакцинации от коронавируса, признанного всеми странами Евросоюза, предложил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. В Европейском региональном бюро ВОЗ заявили, что вопрос об использовании паспортов вакцинации для путешественников изучается.

В России выдавать паспорта вакцинированных начали со 2 января, его можно получить на сайте госуслуг. Получившие такой документ могут рассчитывать на ряд послаблений, впрочем, до сих пор не понятно, каких именно.

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дискуссия о создании так называемых иммунных паспортов началась на международном уровне. Речь идет о документах, которые подтвердят наличие у человека иммунитета к коронавирусу.