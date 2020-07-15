ВСЕ ФОТО Более 200 человек, включая журналистов, задержали на стихийных акциях протеста в Белоруссии

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / Youtube.com Правоохранительные органы в Минске задержали около 200 участников стихийной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты Белоруссии

Стоп-кадр видео TUT.BY. Политика / Youtube.com Правозащитники и очевидцы сообщили, что сотрудники ОМОНа и правоохранители в гражданском зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками, ногами и кулаками. Это было видно на фото и видео, поступавших с мест событий

DW на русском / twitter.com

Правоохранительные органы в Минске задержали около 200 участников стихийной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты Белоруссии, сообщается на сайте правозащитного центра "Весна".

По его данным, в ходе акции в Минске были задержаны 188 человек, среди которых журналисты различных белорусских и международных СМИ. В списке задержанных также фигурирует гражданин России. Сотрудники милиции задержали журналистов Euroradio, портала Тut.by, телеканала "Белсат ТВ", телекомпании BBC и белорусского бюро "Радио Свобода". Всех их отпустили из отделений без составления протокола. Кроме того, две журналистки портала "Сильные новости" были задержаны на стихийной акции в Гомеле, они также отпущены без составления протокола.

"Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок", - заявил действующий президент страны Александр Лукашенко, которого цитирует Русская служба BBC. Глава МВД Беларуси Юрий Караев обвинил "Радио Свобода" в содействии людям, которые "хотят сделать уличную революцию".

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Задержания проводились в разных частях столицы: на площади Победы и рядом с ней, возле Октябрьской площади, близ станции метро "Немига", около белорусского государственного цирка. Правозащитники и очевидцы сообщили, что сотрудники ОМОНа и правоохранители в гражданском зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками, ногами и кулаками. Это было видно на фото и видео, поступавших с мест событий.

"Людей задерживают очень жестко - когда кто-то пытается убежать, подсекают под колени, человек падает на асфальт. Могут ударить локтем в лицо, заламывают руки", - рассказал корреспондент Tut.by с места событий.

В одном из автозаков оказался иллюстратор и блогер Анатолий Чилик. Он, в частности, пожаловался на сильную тесноту в салоне. Как, в свою очередь, уточнило издание Naviny.by, сотрудники ОМОНа заставляли некоторых из помещенных в автозаки стоять на коленях на полу с руками, заведенными за голову.

Акции проходили и в других белорусских городах. По данным "Весны", в Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Гродно и Столбцах в общей сложности были задержаны около 30 человек.

Промежуточный итог с сегодняшних протестов в Беларуси: на мирной акции в поддержку Бабарико и Цепкало быстро начались жесткие задержания. На данный момент известно о 119 задержанных в Минске. Протесты пока не закончились. Репортаж DW - смотрите со звуком! pic.twitter.com/8OnXPMOakF— DW на русском (@dw_russian) July 14, 2020

Запихали в какую-то камеру суперавтозака. 3 человека. Нет места даже стоять pic.twitter.com/72SDmL4I7T— Чилик 97% (@Chilikto) July 14, 2020

14 июля ЦИК Белоруссии зарегистрировал действующего главу государства Александра Лукашенко кандидатом на выборах президента страны. Помимо него регистрацию прошли еще четыре кандидата: сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана и лидер партии "Белорусская социал-демократическая громада" Сергей Черечень.

В то же время ЦИК Белоруссии не зарегистрировала оппозиционера Валерия Цепкало. В комиссии решили, что он не смог собрать более 100 тыс. достоверных подписей избирателей в свою поддержку. Кроме того, в декларации о доходах и имуществе его супруги выявили недостоверные сведения. Также Центризбирком страны отказался регистрировать на выборы и бывшего председателя правления "Белгазпромбанка" >Виктора Бабарико. Председатель комиссии сослалась на ошибки в его декларации и на участие в его кампании иностранной организации.

Сам Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом, который был руководителем его избирательного штаба, заключены под стражу. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в даче взятки. Также в рамках расследования задержаны еще около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка, который Виктор Бабарико возглавлял почти 20 лет.