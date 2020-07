Стоп-кадр видео SETE Studio / YouTube Российский диджей Денис Казначеев, который был арестован в ФРГ по запросу США в рамках дела о кибермошенничестве и отмывании денег в даркнете, вышел из СИЗО под залог в 20 тыс. евро

Российский диджей Денис Казначеев, который был арестован в ФРГ по запросу США в рамках дела о кибермошенничестве и отмывании денег в даркнете, вышел из СИЗО под залог в 20 тыс. евро, передает "Интерфакс" со ссылкой на вице-президента Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

"В настоящий момент Казначеев вышел на свободу после внесения залога. Однако ему придется отмечаться в полиции и ему по-прежнему грозит экстрадиция", - сказал Мельников.

По словам правозащитника, Казначеев вины не признает и утверждает, что не совершал вменяемых ему преступлений. Мельников заявил, что "крайне важно добиться его освобождения", и сообщил, что "организован сбор средств на его защиту".

Дениса Казначеева арестовали в Берлине 29 мая на основании ордера, выданного судом в штате Мэриленд 9 декабря 2019 года. Американские правоохранительные органы считают Казначеева участником российской кибермафии, который отмыл в даркнете с 2010 по 2020 г. более 1 млн долларов.

Друзья музыканта не исключают, что личность Казначеева была украдена и использована для преступной деятельности. По словам менеджера диджея Дениз Глюк, в 2019 году, находясь во Вьетнаме, Казначеев потерял свой паспорт, пишет DW. В деле фигурируют идентификатор и адрес пользователя в интернете, которые не имеют отношения к Казначееву, а никого из предполагаемых соучастников Казначеев не знает.

Ожидается, что судебное заседание по вопросу экстрадиции Казначеева в США пройдет 18 июля. 11 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предпримет решительные шаги, чтобы не допустить экстрадиции Казначеева. "Все юридические процедуры в его отношении должны проводиться на территории ФРГ, в том числе с подключением российских правоохранительных органов", - подчеркнула она.

Денис Казначеев родился в России, живет и работает в Берлине. Он стал одним из основателей лейбла Nervmusic и участником дуэта Easy Changes. Релизы дуэта выходили на лейблах All Inn Records, Grow Vinyl, Found Sound, SLEEP IS COMMERCIAL, Only 300 Family и ARMA.