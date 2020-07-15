Госдепартамент США включит газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" в проекты, подпадающие под ограничения в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в американском внешнеполитическом ведомстве. Его слова приводит ТАСС.

"Госдепартамент обновляет руководство по CAATSA, включая в него "Северный поток-2" и вторую ветку "Турецкого потока-2". Эти действия подвергают риску применения санкций инвестиции или другие виды деятельности, связанные с этими российскими энергетическими экспортными трубопроводами", - сказал он.

По словам Помпео, "это недвусмысленное предупреждение компаниям, оказывающим помощь российским проектам по оказанию пагубного влияния и принимающим участие в них о том, что это [участие] недопустимо: выходите [из этих проектов] сейчас или рискуете (столкнуться с негативными) последствиями".

По утверждению госсекретаря, "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" "не являются коммерческими проектами". "Они являются главными инструментами Кремля для эксплуатации и расширения зависимости Европы от российских энергоносителей, инструментами, которые подрывают Украину, перекрывая транзит газа через эту критически важную демократическую страну, инструментом, который в конечном итоге подрывает трансатлантическую безопасность. США всегда готовы помочь нашим европейским друзьям удовлетворить их энергетические потребности", - подчеркнул Майкл Помпео.

При этом The Wall Street Journal отмечает, что это не означает, что дополнительные санкции будут введены немедленно. "Это дает старт обсуждению этой темы в администрации. Нередко за последние три года там обсуждали похожие темы и так и не пришли к консенсусу", - приводит "Интерфакс" выдержку из газеты.

На практике решение, о котором объявил Помпео, отменяет меры, принятые его предшественником на посту госсекретаря Рексом Тиллерсоном, который настоял на том, чтобы российские проекты в сфере энергетики избежали ряда ограничительных мер.

Издание подчеркивает, что на практике объявленное в среду решение администрации США означает, что в рамках закона CAATSA можно будет вводить санкции против физических лиц, инвестирующих от 1 млн долларов в проект, либо предоставляющих технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.

На подготовку нового пакета американских санкций отреагировала официальный представитель МИД РФ Маррия Захарова. По ее утверждению, США, вводя санкции против российских проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", используют политическое давление в целях "нечистоплотной конкуренции" и тем самым демонстрируют "слабости американской системы".

"Кроме силовых приемов, эффективно действующих инструментов [у США] нет", - добавила она.

"Турецкий поток" - газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток трубопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд кубометров. В ноябре 2018 года завершена прокладка газопровода в Черном море. В январе текущего года начались поставки газа, передает РБК.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод проходит в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии и Польши) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Партнерами "Газпрома" по проекту являются европейские компании Uniper, Wintershall, OMV, Engie и Shell.

20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, предусматривающий санкции против газопроводов "Северный поток-2" из России в Германию и "Турецкий поток" из России в европейскую часть Турции. Запуску второго ограничительные меры не помешали, но строительство "Северного потока - 2" остановилось сразу же. Швейцарская компания-трубоукладчик Allseas, которая прокладывала трубы по заданию компании Nord Stream 2, оператора проекта, заранее приостановила работы, а уже 21 декабря все суда Allseas (Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia) были выведены из зоны строительства, хотя у них было 30 дней на сворачивание работ до начала действия карательных мер.

Санкции предусматривают блокировку всех американских активов попавших под ограничения компаний, запрет на операции с фигурантами списка и запрет на въезд представителей компаний в США. Согласно документу, введение санкций является одной из мер по "сдерживанию России" и направлено на "защиту европейской энергетической безопасности".

После первой "волны" санкций США "Газпром" решил задействовать собственный трубоукладчик - модернизированное в Находке судно "Академик Черский". Как заявили ранее в "Газпроме", "проект "Северный поток-2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

По данным немецкого издания Focus, американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что если "Газпром" задействует судно "Академик Черский" для того, чтобы достроить газопровод, то "президент США может и должен наложить на "Газпром" санкции". Круз, в частности, пригрозил менеджерам "Газпрома" запретить въезд в Соединенные Штаты и заморозить финансовые активы.

В Москве настроены решительно. В середине февраля 2020 года в "Газпроме" сообщили, что газопровод будут запущен в конце года. О том, что "Северный поток-2" уже заработает к этому времени или в начале следующего года, заявил и президент Владимир Путин.