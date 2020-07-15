Минфин США внес в санкционный список трех российских физических лиц и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным

tiger_barb / DepositPhotos Минюст США в 2018 году обвинил российского предпринимателя Евгения Пригожина и "Агентство интернет-исследований" во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году

Пресс-служба Правительства России

Минфин США внес в санкционный список трех российских физических лиц и пять компаний, связанных с российским бизнесменом, "поваром Путина" Евгением Пригожиным. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Санкции введены против компаний, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде, помогавших уклоняться ему от санкций США. Они направлены против лиц и компаний, которые "непосредственно способствовали глобальным операциям Пригожина и пытались подавить и дискредитировать протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане", цитирует "Коммерсант" сообщение ведомства.

"Евгений Пригожин и его сеть используют природные ресурсы Судана для личной выгоды и распространения зловредного влияния по всему миру, - приводятся слова министра финансов США Стивена Мнучина. - Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости привлечь его и других участников к ответственности, с тем чтобы Судан и другие страны могли действовать свободно".

Среди попавших под санкции юридических лиц названы петербургская компания "М Инвест", суданская Meroe Gold Cо. Ltd, китайская Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp, гонконгские Shine Dragon Group и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company.

Все компании Госдеп посчитал связанными с Пригожиным, кроме Meroe Gold - она связана с "М Инвест", передает РБК.

В списке также оказались Игорь Лавренков (за связь с Пригожиным), Андрей Мандель (связан с ООО "М Инвест"), а также Михаил Потепкин (связан с внесенными в список "М Инвест" и Meroe Gold Cо. Ltd).

Минюст США в 2018 году обвинил российского предпринимателя Евгения Пригожина и "Агентство интернет-исследований" во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Против него ввели санкции. В марте 2020 года суд Вашингтона закрыл дело против Пригожина. Это связано с тем, что фирма предпринимателя "Конкорд" не имеет присутствия в США и не понесет действенное наказание в случае обвинения. Пригожин сообщал о планах взыскать 50 млрд долларов за незаконное преследование.