После стихийных акций протеста в Белоруссии возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении предполагаемых организаторов и активных участников акции, которая прошла 14 июля в Минске в поддержку незарегистрированных кандидатов в президенты.

Дело возбуждено по статье 342 УК "об организации и проведении групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям милиционеров", сообщил "БелТА" замначальника управления СК по Минску Андрей Мотолько.

К уголовному делу будут приобщены "все размещенные в интернете видеоматериалы".

По данным правозащитного центра "Весна" на утро среды, в Минске было задержано около 200 участников стихийных акций. Еще около трех десятков человек были задержаны в Бресте, Гомеле, Гродно, Пружанах, Бобруйске, Солигорске, Столбцах. Аналогичную цифру привели и в МВД. "Задержаны более 250 человек, в том числе водители и велосипедисты - за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения. Больше всего нарушений зафиксировано в Минске", - сообщает пресс-секретарь милиции Ольга Чемоданова.

Белорусская ассоциация журналистов также сообщила о задержании более 10 сотрудников СМИ, которые работали на акциях.

Во вторник вечером сторонники незарегистрированных кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало вышли на центральную улицу Минска - проспект Независимости, к Кафедральному собору. Также в пикеты собирались жители "спальных" районов - Грушевки, Новой Боровой. Акции не имели конкретного центра сбора, при попытках милиции задержать демонстрантов те разбегались. В соцсетях сообщали о жестких задержаниях людей в районе Немиги и попытках отбить задержанных. Автомобилисты поддерживали участников акции сигналами, из-за чего милиция перекрыла ряд улиц.

После 22:00 были закрыты отдельные станции метро, а на некоторых участках проспекта Независимости потушили фонари.

Вечером во вторник МВД Белоруссии посоветовало согражданам не поддаваться на призывы к участию в незаконных акциях, а в среду - не верить материалам в соцсетях, дискредитирующих милицию.

14 июля Центризбирком Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов в президенты - это действующий глава государства Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и жена задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.

В то же время ЦИК Белоруссии не зарегистрировала оппозиционера Валерия Цепкало. В комиссии решили, что он не смог собрать более 100 тыс. достоверных подписей избирателей в свою поддержку. Кроме того, в декларации о доходах и имуществе его супруги выявили недостоверные сведения. Ранее Центризбирком страны отказался регистрировать на выборы и бывшего председателя правления "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико. Председатель комиссии сослалась на ошибки в его декларации и на участие в его кампании иностранной организации.

Сам Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом, который был руководителем его избирательного штаба, заключены под стражу. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в даче взятки. Также в рамках расследования задержаны еще около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка, который Виктор Бабарико возглавлял почти 20 лет.