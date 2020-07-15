Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал "Интерфакс"иск Нидерландов к РФ в связи с крушением авиалайнера Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении суда.

"Правительство Нидерландов подало заявление в ЕСПЧ против России, - сообщили в суде. - Это связано с крушением 17 июля 2014 года Boeing, совершавшего рейс MH17 над территорией Восточной Украины". "Межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20", - отметил представитель суда. Его словам приводит ТАСС.

Как пояснили в ЕСПЧ, правительство Нидерландов утверждает, что самолет был сбит из зенитной установки "Бук", которая принадлежала российской армии. "Российская Федерация неоднократно отрицала свою причастность к уничтожению самолета", - добавили в суде.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Гааги обратиться в ЕСПЧ в связи с катастрофой малайзийского Boeing - это еще один удар по российско-нидерландским отношениям. По ее словам, "данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины". В этой связи Захарова обратила внимание на то, что Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17. Она пояснила, что события последних шести лет, прошедших с момента этой трагедии, показали, что "Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, а исключительно в рамках антироссийской логики, которой были подчинены как техническое, так и уголовное расследования". Она указала, что "отметались все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием случившегося в июле 2014 года в небе над восточной Украиной".

Самолет авиакомпании "Малайзийские авиалинии", совершавший регулярный рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ). В нее вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Россия же в нее не вошла. С самого начала возникли подозрения, что к уничтожению лайнера имеют отношения подразделения российской армии, использовавшие для уничтожения самолета зенитно-ракетный комплекс "Бук". В ходе расследования эти подозрения подтвердились.

В 2019 году обвинения в причастности к крушению лайнера над Донбассом в 2014 году были предъявлены бывшему министру обороны так называемой Донецкой народной республики (ДНР) и отставному полковнику ФСБ Игорю Стрелкову-Гиркину, его заместителю, командиру разведгруппы и генерал-майору Сергею Дубинскому с позывным "Хмурый", его заместителю полковнику Олегу Пулатову, который, предположительно, был связан с разведкой в Донецке. Украинский подозреваемый в деле - полевой командир сепаратистов Леонид Харченко.

В рамках расследования встал вопрос и о том, какова роль российского руководства в произошедшем. Голландские следователи обнародовали несколько телефонных разговоров между Игорем Гиркиным и российскими чиновниками - предположительно, главой Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента России Владиславом Сурковым. В разговорах речь шла о помощи от России. В беседе с Аксеновым Гиркин перечислил, что необходимо - противотанковая артиллерия, танки и ПВО с уже готовыми специалистами, так как своих "времени готовить у нас не будет, уже нет". Ему сообщили, что помощь придет.

А Сурков за неделю до катастрофы MH17 заверял премьер-министра ДНР Александра Бородая в том, что "поговорил со старшими товарищами, старше не бывает" о военной помощи ополченцам и намекнул на некое "переломное действие".

В середине ноября 2019 года Международная следственная группа опубликовала телефонные перехваты, из которых следует, что Россия полностью контролировала процесс вторжения пророссийских вооруженных формирований на территорию Украины, а оружие ополченцам отправляли по каналам ФСБ и ГРУ. Были обнародованы и показания свидетеля, из которых следовало, что рядом с "Буком", из которого выпустили ракету по лайнеру, находились сотрудники ФСБ.