ВСЕ ФОТО ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали высотное здание в городе Газа, где находились офисы военной разведки террористической организации ХАМАС и редакции нескольких местных СМИ, которые ХАМАС "намеренно использует как "живые щиты"

dfonline / Twitter Днем в субботу из сектора Газа возобновились ракетные обстрелы центра Израиля, по предварительным данным, есть новые жертвы среди израильтян. В 13:29 сирены тревоги "Цева адом" были слышны в Холоне, Бат-Яме, Тель-Авиве, Яффо, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе и других населенных пунктах

Israel Defense Forces / Twitter По предварительным данным, из Газы было выпущено не менее 30 ракет. От жителей Рамат-Гана поступила информация о падении ракеты в один из домов в центре города

ЦАХАЛ / ВКонтакте

ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали высотное здание в городе Газа, где находились офисы военной разведки террористической организации ХАМАС и редакции нескольких местных СМИ, которые ХАМАС "намеренно использует как "живые щиты", передает NEWSru.co.il.

ЦАХАЛ предупредил находящихся в здании людей о готовящейся атаке и дал им достаточно времени для эвакуации. Пресс-служба Армии обороны Израиля также отчиталась об уничтожении трех ракетных установок ХАМАСа на территории лагеря беженцев Аль-Бурейдж и склада оружия ХАМАСа в Джабалии.

В ночь на 15 мая ЦАХАЛ атаковал десятки объектов ХАМАСа, в том числе подземные стартовые площадки для пуска ракет и пусковые ракетные установки. Среди прочего была уничтожена многоствольная установка, из которой 10 мая был обстрелян Иерусалим. Также было уничтожено несколько групп ракетчиков ХАМАСа.

Кроме того, ЦАХАЛ атаковал объект ХАМАСа в Бейт-Джабалии, откуда террористы вели обстрел израильской территории противотанковыми ракетами; подземный туннель в северной части сектора Газа, склады вооружений военно-морских сил ХАМАСа, размещенные в домах боевиков Мухаммада Абу Шалы и Фарэса Абу Шукрана, и две оперативные квартиры командиров ХАМАСа.

Самолет израильских ВВС атаковал в Газе штаб-квартиру главы сил безопасности ХАМАСа Тауфика Абу Наима, из которой координировались действия боевиков. Удары также были нанесены по крупным складам вооружения.

Днем в субботу из сектора Газа возобновились ракетные обстрелы центра Израиля, по предварительным данным, есть новые жертвы среди израильтян. В 13:29 сирены тревоги "Цева адом" были слышны в Холоне, Бат-Яме, Тель-Авиве, Яффо, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе и других населенных пунктах.

По предварительным данным, из Газы было выпущено не менее 30 ракет. От жителей Рамат-Гана поступила информация о падении ракеты в один из домов в центре города. Бригада парамедиков, войдя в дом, обнаружила мужчину примерно 50 лет в бессознательном состоянии, и констатировала его смерть, сообщает NEWSru.co.il.

Также зафиксировано падение ракеты в городе Ришон ле-Цион и неподалеку от аэропорта Бен-Гуриона. В ходе второй волны обстрела из сектора Газа было выпущено около 10 ракет по Тель-Авиву, Гиватаиму и Бней-Браку. Позже сирены снова звучали в Тель-Авиве, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе и некоторых других городах центра страны. Было выпущено 5-10 ракет.

По данным национальной медицинской службы Израиля МАДА, в Лоде, Реховоте, Бней-Браке, Гиват Шмуэле, Тайбе есть раненые, их состояние оценивается как легкое. До полудня сигналы воздушной тревоги звучали в населенных пунктах на границе с сектором Газа: Нир Оз, Кисуфим, Эйн а-Шлоша, Нирим. Сведений о пострадавших не поступало. Одна из ракет разорвалась на территории местного совета Эшколь.

ХАМАС заявил, что выпустил десятки ракет по центру Израиля "в ответ на атаку израильской армии по лагерю беженцев Аш-Шати к западу от города Газа". Источники в Газе ранее сообщили о гибели восьми мирных граждан (шести детей и двух женщин) и ранении около 20 человек в лагере беженцев Аш-Шати.

Также сообщалось, что в результате ракетного обстрела Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла значительный ущерб гражданским объектам, в частности, разрушена мечеть. По данным минздрава Газы, в результате удара ЦАХАЛа по целям на севере сектора были убиты четыре мирных жителя, многие получили ранения, разрушены несколько домов.

С начала обострения палестино-израильского конфликта 10 мая жертвами израильских военных, по данным минздрава Газы, стали 138 человек, около тысячи получили ранения. В отчете всех убитых и раненых называют "мирными жителями" или "гражданскими лицами".

По информации Израиля, подтверждаемой отчетами военизированных группировок в секторе Газа, большинство убитых в анклаве - командиры и боевики террористических организаций, многие из которых были причастны к ракетным обстрелам израильской территории и планированию атак. По данным ЦАХАЛа, десятки мирных граждан в секторе Газа стали жертвами ракет, которые выпускаются террористами и падают на территории сектора.