Pixabay.com Власти Австрии запустят процесс "коврового" тестирования населения на COVID-19 перед Новым годом и Рождеством. Оно призвано обеспечить максимально безопасное празднование в эти даты

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Власти Австрии запустят процесс "коврового" тестирования населения на COVID-19 перед Новым годом и Рождеством. Оно призвано обеспечить максимально безопасное празднование в эти даты, пишет "Новая газета".

Как заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в эфире телеканала ORF, до конца введенного в стране карантина (6 декабря) и до начала каникул в стране на наличие коронавирусной инфекции будет протестировано максимально возможное число жителей.

Первыми протестируют учителей. Это, по словам Курца, позволит быстро восстановить учебный процесс в школах и "обеспечить наиболее безопасное Рождество". О деталях канцлер пообещал сообщить на следующей неделе.

Правительство Австрии берет пример с соседней Словакии, где накануне путем массового тестирования власти установили, что COVID-19 в стране переболел 1% населения.

23 октября в Словакии началось "ковровое" тестирование населения. Власти призвали сдать ПЦР-тест всех жителей старше 10 лет, альтернативным решением был жесткий локдаун. Из 4,5 млн подходящих по возрасту граждан на призыв откликнулись 3,6 млн. Из них более 38 тысяч человек оказались инфицированы.

С 17 ноября по 6 декабря в Австрии ужесточат карантинные меры. Жителям разрешат выходить из дома только для выгула животных, за покупками и для посещения врачей, аптек и церковных служб, а также чтобы "при необходимости" поехать на учебу или работу.