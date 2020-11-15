В Египте объявлено об обнаружении по меньшей мере 100 древних саркофагов, в некоторых из них найдены мумии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press. Всего археологи обнаружили 100 деревянных саркофагов, около 40 позолоченных статуй, четыре позолоченные погребальные маски, амулеты, статуэтки ушебти и другие важные находки возрастом 2,5 тыс. лет.

Археологические находки были сделаны на территории большого некрополя в Саккаре, к югу от Каира.

Все саркофаги были обнаружены в трех гробницах на глубине около 12 метров. В некоторых из них сохранились мумии. Как считают ученые, захоронения принадлежали высшим государственным чиновникам Позднего царства и династии Птолемеев.

По словам министра туризма Египта Халед аль-Анани, в ближайшее время власти Египта объявят о других археологических находках, сделанных при раскопках в Саккаре. "Саккара еще не раскрыла всех своих секретов. Это настоящая сокровищница", - отметил министр. - Раскопки все еще продолжаются. Когда мы освобождаем одну могильную шахту от саркофагов, мы находим вход в следующую".

Найденные в некрополе Саккары саркофаги и статуэтки распределят между четырьмя музеями Египта, в том числе строящимися Большим Египетским музеем и музеем Новой административной столицы, также сообщил министр.Генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Египта Мустафа Вазири сообщил, что деревянные саркофаги были обнаружены в трех погребальных колодцах глубиной в среднем 12 метров, а раскопками занималась исключительно египетская миссия.

"То, что саркофаги сделаны из местной древесины, доказывает наличие некоей мастерской по производству саркофагов, расположение которой пока не обнаружено. Но миссия продолжает раскопки и дойдет до места (мастерской) в 2021 году", - сообщил Вазири.

Ярко украшенные саркофаги были представлены на специальной выставке у подножия пирамиды Джосера. Археологи открыли один из них и продемонстрировали хорошо сохранившуюся мумию. После пресс-конференции специалисты с помощью рентгена показали содержимое одного из саркофагов - мумию мужчины ростом около 165 сантиметров.

Начиная с сентября в Египте объявляют о различных открытиях, сделанных в этом районе. В частности, было обнаружено по меньшей мере 140 саркофагов с мумиями.

Захоронения, до сих пор обнаруженные в некрополе Саккары, в основном относятся к периоду Древнего царства (приблизительно XXIII - XXI века до нашей эры), но, спустя века, при XXVI династии (VII - VI века до нашей эры) здесь проводилась масштабная реставрация и благоустройство, это была эпоха возрождения египетской цивилизации. Именно к тому периоду ученые относят и мумии животных.

Саккара, расположенная в 30 км от Каира, 3000 лет назад активно использовалась для захоронений и была главным некрополем Мемфиса - столицы Древнего Египта. Сейчас она относится ко Всемирному наследию ЮНЕСКО. Как считают ученые, на данный момент удалось обнаружить лишь один процент от общего числа артефактов в данной зоне.

Строительство Большого музея (Grand Egyptian Museum, GEM) началось 15 лет назад, его открытие было запланировано на лето 2020 года, но из-за пандемии перенесено на следующий год. Уже сейчас музей в Гизе называют самым большим в мире собранием, посвященным истории одной цивилизации - на 90 тысячах квадратных метров разместились несколько десятков тысяч экспонатов, рассказывающих о Древнем Египте, в том числе отдельный зал, посвященный сокровищам гробницы фараона Тутанхамона, детский музей, реставрационные мастерские и лаборатории, центр для проведения конференций, кафе, рестораны и даже парки.