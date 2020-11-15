Фото: скриншот видео Минобороны России / k.com Российские военные сопровождают в Лачинском коридоре девятнадцать автобусов с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах, сообщили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ

Фото: скриншот видео Минобороны России / k.com

Российские военные сопровождают в Лачинском коридоре девятнадцать автобусов с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах, сообщили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ.

Как говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ, в течение 14 ноября осуществлено сопровождение через Лачинский коридор девяти автобусов (250 человек), а 15 ноября осуществляется сопровождение 19 автобусов (475 человек), сообщает "Интерфакс".

Баку тем временем согласился продлить до 25 ноября процесс вывода армянских военных и населения из Кельбаджарского района (де-юре территория Азербайджана, ранее был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики).

Как заявил начальник управления международного военного сотрудничества Минобороны Азербайджана Гусейн Махмудов, обращение армянской стороны было сделано к России. В ходе телефонного разговора между президентами Азербайджана и России обращение было передано Азербайджану.При этом ни МИД, ни правительство Армении, ни власти непризнанной НКР не распространили в воскресенье информации о передаче данного района.

Как пояснил представитель азербайджанского Минобороны, Кельбаджарский район охватывает большую территорию, а в этом направлении функционирует только одна дорога - Келбаджар-Зод-Варденис с ограниченной пропускной способностью. Кроме того, погодные условия ухудшаются, а география и рельеф местности сложный.

Он сообщил, что азербайджанские военнослужащие готовы к размещению в Кельбаджарском районе. Махмудов также заверил, что армянское население региона покидает регион и что азербайджанские военные не вмешиваются в процесс вывода армянского населения.

Отметим, в соответствии с трехсторонним соглашением премьера Армении, президентов России и Азербайджана, Ереван до 15 ноября 2020 года должен был возвратить этот район Азербайджану.

График вывода армянских военных и населения из Агдамского и Лачинского районов не меняется. Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября, а до 1 декабря - Лачинский район.

10 ноября в соответствии с договоренностями президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ в зоне нагорно-карабахского конфликта установлен режим прекращения огня. Для контроля за выполнением этих договоренностей на территорию Нагорного Карабаха и Лачинский коридор было решено ввести российский миротворческий контингент.

Возвращение беженцев - одна из задач формируемого в Карабахе российского центра гуманитарного реагирования. Его передовая группа начала работать в Карабахе с 14 ноября, заявили российские военные.Лачинский коридор связывает Армению и Нагорный Карабах.