Дональд Трамп

Фото: The White House / flickr.com Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, до сих пор не признавал поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах

Фото: Phil Roeder / flickr.com

Президент США Дональд Трамп вернулся к своей прежней позиции непризнания победы на президентских выборах своего соперника демократа Джо Байдена. отмечает "Интерфакс" .

В своем Twiter он написал: "Он победил только в глазах фейковых медиановостей. Я ничего не признаю. У нас впереди длинный путь (заглавными буквами в тексте)".

Он также обвинил демократов "в попытке украсть голоса" американских избирателей и причастности ко "всем механическим "сбоям", которые произошли в ночь после выборов". "Однако они преуспели во многом, но их не поймали. Выборы по почте - глупая шутка!" - заключил Трамп на 12-й день после выборов.

Все опубликованные в воскресенье сообщения президента Twitter уже успел пометить как "содержащие спорные заявления о фальсификации выборов".Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре.

При этом на основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу демократа Джо Байдена. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его уже поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, до сих пор не признавал поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

Накануне Трамп заявил, что на данном этапе не знает, сможет ли остаться у власти на второй срок.