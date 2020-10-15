В ходе боевых столкновений в Нагорном Карабахе погибли 52 сирийских наемника, сообщает The Washington Post

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi / Youtube.com Ранее о присутствии в Нагорном Карабахе наемников с Ближнего Востока сообщали правозащитники и СМИ

ԶԻՆՈՒԺ MEDIA / Youtube.com

В ходе боевых столкновений в Нагорном Карабахе погибли 52 сирийских наемника, сообщает The Washington Post. Как отмечает газета, гибель сирийских боевиков грозит втягиванием в конфликт внешних сил, в том числе Турции, и потенциально дестабилизирует стран-соседей, таких как Иран и Грузия.

В начале октября тела погибших наемников были переданы родственникам на сирийско-турецком пограничном посту. Они были завербованы "поддерживаемыми Турцией военными формированиями в Сирии для борьбы с Арменией на стороне Азербайджана". Родственники двух погибших заявили, что наемники отправились в Азербайджан из южной части Турции, а турецкие формирования пообещали им ежемесячную зарплату.

Ранее о присутствии в Нагорном Карабахе наемников с Ближнего Востока сообщали правозащитники и СМИ. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека указывал, что наемников из вооруженных группировок в Сирии вербуют как Турция, поддерживающая Азербайджан, так и армянская диаспора.

Источники The Wall Street Journal в Сирии также сообщали о том, что в Карабах переброшены сотни сирийских боевиков, связанных с Турцией. По словам одного из собеседников издания, наемники направлялись в Карабах с середины сентября группами по сто человек. Другой источник издания подтвердил, что в регион уехали сотни человек, однако "десятки уже вернулись, встревоженные ожесточенными боями".

Один из наемников заявил изданию, что они получают до двух тысяч долларов в месяц. По словам источников среди турецких чиновников, страна организовала в Азербайджане двухнедельные военные учения и предоставила властям Азербайджана ударные беспилотники. Также на аэродромах в Азербайджане были замечены самолеты ВВС Турции. Турция несколько раз отрицала переброску сирийских наемников в Нагорный Карабах и называла эти сообщения "черной пропагандой".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что в боевых действиях участвует только азербайджанская армия, а заявления о привлечении сирийских наемников бездоказательны. "Считаю, что если нет никаких доказательств, то эти слухи должны остаться в прошлом. У нас нет наемников. Это - наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме того, мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тыс. бойцов. Все, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли", - сказал Алиев в интервью телеканалу France 24.