МИД РФ сообщил о выходе из трехсторонних консультаций с Австралией и Нидерландами по вопросу крушения рейса МН17 в 2014 году. Как сообщается на сайте ведомства, поводом для отказа от консультаций стал тот факт, что в июле этого года Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против России, связанную с крушением МН17.

"Расцениваем данный шаг как очередной удар по российско-нидерландским отношениям и демонстрацию Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию", - говорится в заявлении МИД.

По словам дипломатов, Нидерланды "с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего" и продвигали ее как в рамках технического, так и уголовного расследования, которые "получились предвзятыми, поверхностными и политизированными".

"В свою очередь, наша страна изначально выступала за проведение полного, тщательного и независимого расследования в соответствии с положениями резолюции СБ ООН 2166, неоднократно указывала на недочеты в расследованиях авиакатастрофы, отмечала их несоответствие критериям, содержащимся в резолюции", - заявили в МИД, подчеркнув, что Россия была открыта для контактов со следствием, предлагала всестороннее содействие и передала "существенный объем" ценных материалов, опровергающих выводы следствия. При этом часть предоставленных Россией данных была рассекречена специально в целях расследования.

По мнению МИД, трехсторонние консультации с Австралией и Нидерландами должны были способствовать установлению истинных причин авиакатастрофы. "Однако, по всей видимости, Австралия и Нидерланды и не стремились разобраться в том, что в действительности произошло летом 2014 г., а были нацелены лишь на то, чтобы добиться от России признания вины и получения компенсаций для родственников погибших", - сказано в заявлении.

Подчеркивается, что межгосударственную жалобу против России в ЕСПЧ Нидерланды подали, не дожидаясь даже промежуточных итогов консультаций. "Подобные недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них. Ответственность за срыв трехсторонних консультаций, таким образом, полностью лежит на официальной Гааге", - заявили в МИД. Там полагают, что Нидерланды "преследуют исключительно конъюнктурные политические интересы, беззастенчиво прикрываясь необходимостью защиты прав близких жертв авиакатастрофы". Взаимодействие с компетентными органами Нидерландов по вопросу расследования будет вестись в других форматах.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший регулярный рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой ЗРК "Бук" 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа (ССГ). В нее вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Россия же в нее не вошла. С самого начала возникли подозрения, что к уничтожению лайнера имеют отношения подразделения российской армии, использовавшие для уничтожения самолета зенитно-ракетный комплекс "Бук". В ходе расследования эти подозрения подтвердились.

В 2019 году обвинения в причастности к крушению лайнера над Донбассом в 2014 году были предъявлены бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и отставному полковнику ФСБ Игорю Стрелкову-Гиркину, его заместителю, командиру разведгруппы и генерал-майору Сергею Дубинскому с позывным "Хмурый", его заместителю полковнику Олегу Пулатову, который, предположительно, был связан с разведкой в Донецке. Украинский подозреваемый в деле - полевой командир сепаратистов Леонид Харченко.

В рамках расследования встал вопрос и о том, какова роль российского руководства в произошедшем. Голландские следователи обнародовали несколько телефонных разговоров между Игорем Гиркиным и российскими чиновниками - предположительно, главой Крыма Сергеем Аксеновым и помощником президента России Владиславом Сурковым. В разговорах речь шла о помощи от России. В беседе с Аксеновым Гиркин перечислил, что необходимо - противотанковая артиллерия, танки и ПВО с уже готовыми специалистами, так как своих "времени готовить у нас не будет, уже нет". Ему сообщили, что помощь придет.

А Сурков за неделю до катастрофы MH17 заверял премьер-министра ДНР Александра Бородая в том, что "поговорил со старшими товарищами, старше не бывает" о военной помощи ополченцам и намекнул на некое "переломное действие".

В середине ноября 2019 года Международная следственная группа опубликовала телефонные перехваты, из которых следует, что Россия полностью контролировала процесс вторжения пророссийских вооруженных формирований на территорию Украины, а оружие ополченцам отправляли по каналам ФСБ и ГРУ. Были обнародованы и показания свидетеля, из которых следовало, что рядом с "Буком", из которого выпустили ракету по лайнеру, находились сотрудники ФСБ.