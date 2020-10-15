ВСЕ ФОТО Власти Франции локально вводят комендантский час и штрафы за его нарушение на фоне второй волны коронавируса

VLADJ55 / DepositPhotos Об этом в интервью французским телеканалам заявил президент Франции Эмманюэль Макрон

Emmanuel Macron / YouTube.com В зонах действия комендантского часа с 21:00 будут закрыты все рестораны и театры

razvanphoto / DepositPhotos Президент Франции заявил, что страна не потеряла контроль над распространением вируса, однако нынешняя ситуация вызывает тревогу

Emmanuel Macron / YouTube.com

Власти Франции вводят с 17 октября комендантский час в столичном регионе и некоторых других городах с высоким уровнем распространения коронавируса. Об этом в интервью французским телеканалам заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, которого цитирует ТАСС.

Комендантский час будет действовать с 21:00 до 06:00 часов по местному времени (с 22:00 до 7:00 мск) как минимум четыре недели. В зонах действия комендантского часа с 21:00 будут закрыты все рестораны и театры. Помимо столичного региона комендантский час будет действовать в Лилле, Марселе, Гренобле, Лионе, Руане, Сент-Этьене, Тулузе и Монпелье. "За нарушение комендантского часа будет введен штраф в размере 135 евро. Повторное нарушение повлечет за собой штраф в 1,5 тысячи евро, мне кажется, что это окажет должное влияние", - подчеркнул Макрон.

Президент Франции заявил, что страна не потеряла контроль над распространением вируса, однако нынешняя ситуация вызывает тревогу. Он официально назвал происходящее второй волной коронавируса, который поражает все возрастные категории: ежедневно в стране фиксируют около 20 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. "Мы должны принять более строгие меры для сдерживания распространения вируса", - сказал он.

Президент отметил, что в течение последних дней в реанимацию ежедневно переводилось до 200 тяжелобольных. При этом, по его словам, уже более трети коек в реанимации заняты инфицированными. Французский лидер выразил надежду, что новые меры позволят вести экономическую деятельность, не закрывать школы и университеты.

Общественный транспорт сохранит свой обычный график, чтобы люди смогли вернуться домой после работы. Перемещение по городу в эти часы допускается при наличии специального разрешения. Французы также смогут отправиться на каникулы в другие регионы, например, по случаю Дня всех святых.

Макрон призвал французов к солидарности и ответственному поведению. Как подчеркнул президент, всем придется пойти на жертвы. "Это в первую очередь касается молодежи, которой следует отказаться от студенческих праздников и собраний, - отметил он. - Ограничения коснутся и встреч в семейном кругу".

Ответственное поведение, по его словам, должно проявляться в обязательном соблюдении дистанции и ношении маски, которая потребуется и во время совместной поездки нескольких родственников в автомобиле. Президент попросил французов не собирать за столом более шести человек во время семейных встреч, а также носить маску, в том числе в семейном кругу и при общении с друзьями, чтобы вирус не распространялся в домах

Президент также пообещал новую помощь секторам экономики и культуры, деятельность которых будет затронута комендантским часом. Это касается театров, кинотеатров, ресторанов, концертных залов.

По оценкам властей, напряженная санитарная ситуация продлится не менее восьми месяцев - "по крайней мере до лета 2021 года". Одновременно он призвал не прекращать работу предприятий, но чаще вести ее в удаленном режиме. "Я думаю, что было бы хорошо, если бы персонал предприятий 2-3 рабочих дня в неделю мог бы трудиться удаленно", - отметил президент.

Согласно последним данным, с начала эпидемии во Франции коронавирусом заразились более 820 тыс. человек. От осложнений, вызванных инфицированием, умерли более 33 тыс. человек. Ранее во Франции было введено обязательное ношении маски во всех общественных пространствах. За нарушение этого предписания предусмотрен штраф в €135.

Ранее сообщалось, что местные власти крайне негативно восприняли ограничительные меры французского правительства. Так, вице-мэр Марселя Бенуа Паян сообщил, что "эти несерьезные меры больше похожи на политическое решение, чем на заслуживающее доверия управление здравоохранением". По его мнению, правительству следовало бы предварительно проконсультироваться с местными властями. Мэр Парижа Анн Идальго выразила свое "несогласие с мерами", предложенными министром здравоохранения страны и призвала к "иным методам" ограничений, чтобы препятствовать распространению вируса. Профсоюз Groupement National des Independants, представляющий гостиничный бизнес Франции, также призвал "немедленно отменить эти решения".