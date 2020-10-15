Более 40 населенных пунктов в Карабахе заняты азербайджанскими военными с конца сентября, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "На данный момент освобождено свыше 40 населенных пунктов, сел и городов и в очень скором времени будут очередные хорошие новости. Отмечу, что мы и в северном, и южном, и в восточном направлениях держим под контролем стратегические высоты", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV."В ближайшее время будут очередные радостные новости", - добавил Алиев, передает "Интерфакс".

Президент заявил, что в настоящее время основные операции проходят в северном и южном направлениях, в результате чего был освобожден город Джабраил с прилегающими селами и населенными пунктами. "В тоже время мы освободили много сел Физулинского района. Уверен, что в скором времени мы услышим новости об освобождении города Физули", - отметил Алиев.

При этом азербайджанский президент снова высказался за военно-политический путь решения конфликта в КарабахеАлиев выступил за военно-политический путь решения конфликта в Карабахе. "Мы сейчас находимся в процессе военного разрешения проблемы. Мы хотим, чтобы этот процесс как можно скорее завершился и после этого начался дипломатический процесс. <...> Только военным путем он (конфликт) не может быть разрешен. После активных столкновений стороны должны подумать о мирном соглашении, и это будет происходить политическим путем. Поэтому военно-политический путь - самый приемлемый", - цитирует ТАСС заявление Алиева в эфире турецкого телевидения.

Он добавил, что не обсуждал с турецкой стороной вопрос строительства военной базы Турции в Азербайджане. "У нас с Турцией очень широкая нормативно-правовая база. У нас подписаны договоры во многих сферах, в которых в том числе есть пункты о сотрудничестве и взаимной помощи в военной сфере. Это наше право. Турция - наш союзник, и в случае возникновения серьезной опасности для Азербайджана мы можем использовать эти возможности. Но никаких обсуждений о создании в Азербайджане военной базы Турции не проводилось", - указал Алиев.

Позже Алиев написал в своем твиттере, что азербайджанские военные заняли еще шесть сел в Карабахе.

15 октября стало известно, что на севере и юго-востоке Нагорного Карабаха возобновились артиллерийские обстрелы. МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил, в частности, что вновь подверглась ракетному обстрелу вооруженными силами Азербайджана столица НКР Степанакерт.

Кроме того, министерство обороны НКР опровергло информацию Баку о нанесении ударов по гражданским инфраструктурам. "Мы никогда не целимся в мирное население", - заявил пресс-секретарь военного ведомства Сурен Сарумян армянскому госинформагентству "Арменпресс". При этом там утверждают, что Азербайджан размещает свои огневые точки в мирных населенных пунктах.

Ранее в четверг Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что армянские военные нанесли удар по азербайджанскому городу Тертер, в результате три мирных жителя погибли, еще пять человек получили ранения.

Напомним, на минувшей неделе Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Вместе с тем военные ведомства Армении и Азербайджана в тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.