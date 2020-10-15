www.president.kg Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку

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Президент Сооронбай Жээнбеков обратился к кыргызстанцам, заявив, что принял решение уйти в отставку. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте президента Киргизии.

Жээнбеков признал, что общественно-политическая ситуация в Бишкеке остается напряженной, и недавнее утверждение нового состава правительства почти ничего не изменило. По его словам, ситуация может привести к конфликту между протестующими и правоохранительными органами.

"Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - заявил президент, призвав нового премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь.

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе. Да хранит нас всех Всевышний, пусть будет мир и спокойствие на нашей земле!" - заключил он.

10 октября парламент Киргизии на внеочередном заседании утвердил Садыра Жапарова на пост премьер-министра страны, также поддержав предложенные им состав правительства и программу. После этого Жапаров сообщил, что Жээнбеков может подать в отставку в ближайшие дни. "Сооронбай Жээнбеков напишет заявление. Мы переговорили с ним, это решено", - заявил премьер. Пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева также напомнила, что Жээнбеков обещал уйти в отставку "как только государство вернется на законный путь".