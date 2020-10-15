Wusel007 / wikipedia.org Профсоюз Lufthansa Technik призвал не обслуживать самолет Лукашенко, приказавшего "стрелять в демонстрантов"

Wusel007 / wikipedia.org

Профсоюз работников компании Lufthansa Technik отказались обслуживать один из самолетов президента Белоруссии Александра Лукашенко, приземлившийся 13 октября в аэропорту Гамбурга Фульсбюттель, сообщают белорусские издания со ссылкой на листовку объединенного профсоюза работников сферы услуг Verdi.

Речь идет о Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA - одном из лайнеров, используемых во время официальных зарубежных визитов Лукашенко. "Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты компании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими", - цитирует ее "Наша Нива". Копию листовки опубликовал Telegram-канал Nexta.

Самого Лукашенко на борту самолета, очевидно, не было. 13 октября он ездил в Толочинский район Белоруссии, посещал местные предприятия и наблюдал за уборкой картофеля. В четверг он встречался с генсекретарем ОДКБ Станиславом Засем в Минске.

"Реальная ли это история? Реальнее быть не может - это информация от наших коллег из Lufthansa Technik", - прокомментировал информацию об отказе техников облуживать самолет Лукашенко председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук. Он отметил, что Verdi входит в объединение немецких профсоюзов DGB, на съездах которого все последние годы присутствовала канцлер Германии Ангела Меркель.

"Профсоюзы свои решения предлагают, а как поступит администрация, мы не знаем. Очевидно, что в той или иной форме они вынуждены учитывать мнение профсоюза. <...> Администрация попала в щепетильную ситуацию, я не знаю, что она решит: придерживаться графика или контракта либо говорить на одном языке со своими работниками", - сказал Ярощук изданию Onliner.

В листовке содержится ряд требований к белорусскому правительству: отставка Лукашенко и проведение "настоящих демократических выборов", освобождение всех политзаключенных и немедленное восстановление на службе сотрудников, которые потеряли работу. Также немецкие активисты выступили за то, чтобы рабочие могли свободно объединяться в независимые профсоюзы.

В профсоюзе напомнили, что похожая ситуация у компании была 31 год назад, когда техники в знак протеста отказались ремонтировать самолет румынского диктатора Николае Чаушеску. "Как и тогда, так и сейчас мы ожидаем, что руководство компании Lufthansa Technik воздержится от каких-либо санкций, если коллеги откажутся работать с этим самолетом", - заявили рабочие.

Представитель Lufthansa Technik Вольфганг Райнарт подтвердил "Открытым медиа", что профсоюз распространил письмо относительно ситуации в Белоруссии, однако сервисное обслуживание всех самолетов - клиентов компании "идет в соответствии с планом". The Village Беларусь отмечает, что белорусы уже завалили страницу Lufthansa Technik в Facebook просьбами не обслуживать самолет Лукашенко.