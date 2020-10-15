Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что принятые в четверг санкции в отношении официальных лиц РФ из-за покушения на российского оппозиционера Алексея Навального с использованием боевого отравляющего вещества "Новичок" активно продвигались Францией во взаимодействии с Германией

Élysée / YouTube Международная тематика будет рассматриваться европейскими лидерами на второй день саммита ЕС в пятницу, 16 октября

European Council

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что принятые в четверг санкции в отношении официальных лиц РФ из-за покушения на российского оппозиционера Алексея Навального с использованием боевого отравляющего вещества "Новичок" активно продвигались Францией во взаимодействии с Германией. Глава государства также подчеркнул, что ЕС в отношениях с Москвой не откажется от своих принципов, в частности, в сфере борьбы с химоружием.

"Мы провели расследования, которые позволили охарактеризовать то, что произошло, эту попытку убийства. Мы охарактеризовали то, что было агрессией с использованием химического вещества. И мы, европейцы, остаемся приверженными борьбе против химического оружия", - сказал Макрон журналистам в четверг перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе. Его слова приводит "Интерфакс".

Президент Франции отметил, что по-прежнему верит в "путь прозрачного, но требовательного диалога с Россией". "Россия - наш сосед. Россия располагается на этом континенте, но мы не уступим, не откажемся от наших принципов и наших устремлений, особенно когда речь идет о химическом оружии", - заявил Макрон.

Как можно придерживаться принципов в диалоге с тем, кто эти принципы не признает и систематически попирает в течение многих лет, французский президент объяснять не стал.

Международная тематика будет рассматриваться европейскими лидерами на второй день саммита ЕС в пятницу, 16 октября.

Как сообщил 14 октября высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в подготовке этой встречи на высшем уровне, "некоторые делегации поставили вопросы о Турции, Белоруссии, Нагорном Карабахе, и, конечно, о случае Навального". "Эти вопросы разбирались в основном на Совете по иностранным делам (12 октября. - Прим. "Интерфакса"). Но они будут подняты в конце второго дня (саммита ЕС. - Прим. "Интерфакса")", - сказал еврочиновник.

В ответ на просьбу уточнить, каким образом будет обсуждаться "дело Навального", он дал понять, что оно на этот раз не станет предметом основательных дебатов. "Вопрос с Навальным решался Советом по иностранным делам. Мы не намерены снова заявлять то, что уже было сказано позавчера", - пояснил чиновник ЕС.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил также Le Monde, что принципы взаимодействия с Россией недостаточно четко сформулированы и их придется уточнить. Он напомнил, что один из этих принципов - вести диалог по темам, которые представляют общий интерес. "И моя роль, как в этом, так и в других вопросах, заключается в том, чтобы понять позицию наших собеседников, чтобы прийти к соглашению", - добавил Боррель.

Он указал, что позиция России, в частности, по Украине и ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, с точки зрения Брюсселя "остается недопустимой", однако это не отменяет другие аспекты отношений России и ЕС.

Глава МИД России Сергей Лавров недавно заявил, что Россия будет вынуждена прекратить "общаться" с Евросоюзом, если в этом объединении не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой. Он при этом сослался на то, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что "с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается".

Пресс-секретарь Борреля Петер Стано отметил, что в Брюсселе не слышали таких заявлений, которые Лавров приписал фон дер Ляйен. По словам Стано, 16 сентября председатель ЕК в Европарламенте лишь отметила, что отношения ЕС с Россией не являются оптимальными и "упомянула повторяющуюся схему хорошо известных действий России". Стано добавил, что в Москве "полностью осведомлены о шагах, которые им необходимо предпринять для существенного изменения отношений между ЕС и Россией".

Напомним, Евросоюз 15 октября ввел санкции против шести физических лиц. В черный список попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко. Также санкции введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Санкции вступают в силу со дня публикации 15 октября. Эти ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Европейский союз и замораживание банковских активов в ЕС.

Санкции по "делу Навального" введены в рамках режима ограничительных мер за распространение и применение химического оружия, согласно которому также вводились санкции против лиц, причастных к химатаке в британском Солсбери в марте 2018 года. Тогда были отравлены "Новичком" экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к отравлению Навального и на словах выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации. Впрочем, никаких реальных шагов для нормализации отношений с Западом в Москве не предпринимают и делают вид, что проблема высосана из пальца.

"Решение поставить отношения между Евросоюзом и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некой оппозиции, конечно, ничего кроме сожаления не вызывает", - сказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля не стал отвечать, считает ли он, что санкции введены в первую очередь из-за фигуры Навального, а не из-за применения химического оружия, как говорится в документе ЕС. "Это надо спрашивать у Евросоюза", - уклонился от ответа Песков.

Выразительно повел себя и глава МИД РФ Сергей Лавров, проводивший 9 октября в Москве переговоры и пресс-конференцию с датским дипломатом Йеппе Кофодом. Тот заявил, что Дания присоединится к новым антироссийским санкциям, которые будут введены Евросоюзом. Также он потребовал от российской стороны беспристрастного расследования громкого дела об отравлении Навального с последующим справедливым наказанием виновных.

В ответ на это Лавров сказал лишь пять слов. "Спасибо большое, мы пойдем обедать", - с усмешкой произнес министр и действительно завершил конференцию, объявив перерыв на обед. Видеозапись этого "диалога глухих" опубликована на канале МИД РФ в Youtube (тайм-код 37:50).