Евросоюз ввел санкции по делу Навального

Pixabay.com Евросоюз, как и ожидалось, ввел санкции против шестерых россиян и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ) по делу об отравлении Алексея Навального

Алексей Навальный / facebook.com

Евросоюз, как и ожидалось, ввел санкции против шестерых россиян и Государственного научно-исследовательского института органической химии итехнологии (ГосНИИОХТ) по делу об отравлении Алексея Навального боевым отравляющим веществом класса "Новичок". Как говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза, санкции вводятся "против применения и распространения химического оружия".

В санкционный список вошли глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава ФСБ Александр Бортников, замминистра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко.

Наложенные ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС, замораживание активов и проведение финансовых операций.

Также Евросоюз ввел санкции против бизнесмена Евгения Пригожина, но не по делу Навального, а в связи с ситуацией в Ливии и деятельностью ЧВК Вагнера, которая "угрожает миру, стабильности и безопасности" в этой африканской стране.

В документе ЕС дается обоснование вводимых санкций по делу Навального против каждого лица. Так, отмечается, что Андрей Ярин входил в "оперативную группу" внутри администрации президента, чья роль заключалась в противодействии оппозиционеру и его дискредитации в обществе.

Также отмечается, что нервно-паралитический агент, которым был отравлен Навальный, доступен только государственным органам РФ. "В связи с этим можно сделать вывод, что отравление Алексея Навального было возможно только с согласия администрации президента", - говорится в постановлении. Учитывая, что Ярин и Кириенко занимают руководящие должности в АП, они, по мнению ЕС, отвечают за содействие лицам, которые отравили Алексея Навального нервно-паралитическим веществом "Новичок" или были причастны к нему.