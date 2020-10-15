Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить дважды, пишет The New York Times, ссылаясь на анонимных представителей немецких спецслужб

Алексей Навальный / Facebook.com В статье упоминается, что специалисты в Берлине нашли следы "Новичка" на бутылке, которую сотрудники ФБК якобы вывезли из номера в гостинице, где остановился Навальный

Стоп-кадр видео navalny / instagram.com

Российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить дважды, пишет The New York Times, ссылаясь на анонимных представителей немецких спецслужб.

"Немецкие эксперты, изучившие доказательства, теперь говорят, что "Новичок" был порошком, растворенным в жидкости, скорее всего, в чае, который Навальный пил в аэропорту перед своим рейсом", - говорится в публикации. Газета сообщает, что это сказал высокопоставленный сотрудник службы безопасности Германии при условии анонимности.

В статье упоминается, что специалисты в Берлине нашли следы "Новичка" на бутылке, которую сотрудники ФБК якобы вывезли из номера в гостинице, где остановился Навальный. "Это говорит о том, что Навальный контактировал с ядом до прибытия в аэропорт или, возможно, он был отравлен дважды", - пишут авторы материала.

Один из создателей боевого яда "Новичок" Леонид Ринк назвал "чушью собачьей" заявления New York Times. По его словам, которые приводит РИА "Новости", вещества типа "Новичка" "терпеть не могут воду" и при растворении быстро утрачивают свои свойства.

Сам Навальный в недавнем интервью предположил, что яд попал в его организм через кожу: он дотронулся до зараженной поверхности, затем взял бутылку с водой, на которой впоследствии были найдены следы яда, немного отпил из нее, поставил ее обратно и вышел из гостиничного номера.

"Очевидно, речь идет об изощренном средстве, и оно было нанесено на предмет, до которого дотрагиваюсь только я", - полагает оппозиционер. О том, что вещество могло попасть в его организм после контакта кожи с отравленной поверхностью, заявил и один из разработчиков "Новичка" Владимир Углев.