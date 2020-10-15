Королева Великобритании Елизавета II провела публичное мероприятие: она приехала в Солсбери, посетила военную лабораторию Портон-Даун и встретилась с военными экспертами

The Royal Family Channel / YouTube Королева появилась на публике впервые после семи месяцев самоизоляции

The Royal Family Channel / YouTube

Королева Великобритании Елизавета II провела публичное мероприятие: она приехала в Солсбери, посетила военную лабораторию Портон-Даун и встретилась с военными экспертами, которые участвовали в идентификации "Новичка" как средства отравления бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочери, передает "Интерфакс". Королева появилась на публике впервые после семи месяцев самоизоляции, сообщили пресс-служба Букингемского дворца и пресс-служба внука королевы герцога Кембриджского, который ее сопровождал в этой поездке.

В знак признательности за работу герцог Кембриджский подарил этим военным церемониальный меч Wilkinson (The Firmin Sword of Peace), который вручают военнослужащим за достижения или услуги, выходящие за предел их обязанностей. 94-летняя королева и ее внук были без масок. В пресс-службе Букингемского дворца газете The Daily Mail заявили, что перед поездкой были проведены все необходимые консультации со специалистами. Елизавета прилетела в Солсбери на вертолете, принц Уильям приехал на машине.

Издание напомнило, что предыдущие семь месяцев королева изолировалась в Букингемском дворце в так называемом "пузыре Ее Величества" (HMS Bubble). Она работала с документами, проводила телефонные разговоры и видео-конференции.

При этом с ней по три недели через три работали 24 сотрудника из обслуживающего персонала, по 12 человек в смену. Перед началом смены они в течение недели самоизолировались и сдавали тест на коронавирус.

Коронавирусом весной заразился сын Елизаветы принц Уэльский. Он перенес COVID-19 в легкой форме.