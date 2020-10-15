Parliament Of Cyprus Председатель парламента Республики Кипр Димитрис Силлурис подал в отставку на фоне скандала о правонарушениях при реализации программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции

Parliament Of Cyprus

Председатель парламента Республики Кипр Димитрис Силлурис подал в отставку на фоне скандала о правонарушениях при реализации программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции. Об этом сообщило Кипрское информационное агентство со ссылкой на письменное заявление политика.

13 октября Силлурис заявил, что приостанавливает исполнение своих обязанностей до завершения расследования по делу о "золотых паспортах". 15 октября он направил письмо генеральному прокурору Республики Кипр Йоргосу Саввидису, в котором сообщил, что не возражает против снятия с себя депутатского иммунитета для проведения расследования, передает ТАСС.

Накануне в столице Кипра Никосии прошла акция протеста, вызванная расследованием телеканала Al Jazeera о коррупции при выдаче документов о гражданстве в обмен на инвестиции. Сотни людей собрались в центре Никосии и скандировали лозунги отставки высокопоставленных чиновников, которые помогали получать кипрское гражданство лицам, находящимся в розыске Интерпола, пишет Cyprus Mail. Первая такая акция прошла перед зданием парламента во вторник. Демонстранты держали плакаты с надписью "Это не наш Кипр", "Хватит!" и "Результат - немедленно!"

Собравшиеся требовали отставки фигурантов скандала - спикера палаты представителей Димитриса Силлуриса и члена парламента Кристакиса Джованиса. Они заявили, что устали от коррупции и хотят, чтобы эти люди ушли. "Во-первых, мы хотим отставок; во-вторых, мы хотим уголовного расследования; и в-третьих, мы хотим показать всем за рубежом, что не все киприоты коррумпированы", - заявила телеканалу Al Jazeera организатор акции протеста Александра Атталидес. "Мы хотим, чтобы те, кто воспользовался своим общественным положением, чтобы заработать деньги на этой программе, ответили кипрскому народу, который они втянули в эту ситуацию", - добавила она.

Протестующие призвали отправить в отставку всех, кто обогащался за счет программы "Гражданство в обмен на инвестиции". Собравшиеся использовали свистки с барабанами и периодически выкрикивали: "Народ требует отставок!"

Присутствовавшая на акции протеста бывший комиссар ЕС Андрулла Василе заявила, что ей стыдно за то, что происходит. "Эти люди - политики, которые должны служить своей стране. Эти ответственные люди должны уйти в отставку", - сказала она.

Другой участник акции протеста, депутат от партии зеленых Йоргос Пердикис заявил, что политические партии должны взять на себя долю ответственности за произошедшее и избавиться от коррупционеров в своих рядах, сообщает портал "Европа Кипр".

Ранее правительство Кипра заявило об отмене местной программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции начиная с 1 ноября 2020 года. Решение было принято на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования катарского телеканала Al Jazeera о возможной причастности официальных лиц, в том числе политиков, к нарушениям при предоставлении гражданства.

В частности, среди снятых скрытой камерой политиков есть спикер парламента Димитрис Силлурис, пообещавший инвестору с криминальным прошлым полную поддержку "на любом уровне", и депутат парламента Христакис Дзиованнис, который является одним из крупнейших застройщиков страны. Президент Кипра Никос Анастасиадис создал комиссию для расследования случаев предоставления кипрского гражданства по инвестиционной программе. Создание новой программы такого рода будет обсуждаться после завершения работы комиссии по расследованию.