Lockheed Martin В США обнародовано изображение перспективной пусковой установки гиперзвуковых ракет

Lockheed Martin

Армия США раскрыла внешний вид перспективной американской пусковой установки гиперзвукового ракетного комплекса наземного базирования, который должен будет поступить в американские войска к концу 2021 года, передает "Интерфакс".Разработка комплекса осуществляется в рамках программы Operational Fires (OpFires) Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) и контракта с корпорацией Lockheed Martin.

Согласно опубликованному изображению, армейские комплексы будут устанавливаться на тяжелых колесных транспортерах. На каждом будет размещаться по три пусковых контейнера с гиперзвуковыми ракетами.

Американские комплексы гиперзвукового оружия наземного базирования в ядерном и неядерном оснащении предназначены для подавления вражеских целей в любой точке планеты в течение одного часа. О дальности действия этих систем не сообщается.

Вооруженные силы США в следующем году проведут два очередных испытания планирующего гиперзвукового блока, сообщило издание Defense News, ссылаясь на директора управления Армии США по гиперзвуковому оружию генерал-лейтенанта Нила Тергуда. По его словам, еще два испытания планируется провести в апреле-июне 2022 года.Уже к осени следующего года армия США должна получить гиперзвуковой блок со штатным носителем и пусковой установкой.

Министр Армии США Райан Маккарти, выступая в среду на заседании Ассоциации Армии США, сообщил, что в ходе испытания, проведенного 19 марта текущего года, американская гиперзвуковая ракета поразила цель с отклонением от нее всего на шесть дюймов (15 см).

Летное испытание было проведено на гавайском острове Кауаи. Планирующий блок пролетел на гиперзвуковой скорости до цели. Самое первое успешное летное испытание было проведено в октябре 2017 года.

Армия и ВМС США разрабатывают свои носители для универсального гиперзвукового блока. В частности, Армия, разрабатывает наземную систему запуска и планирует к 2023 году развернуть первую батарею гиперзвукового оружия.

Корпорация Lockheed Martin работает над созданием мобильной пусковой установки, а компания Dynetics Technical Solutions занимается производством гиперзвуковых блоков.