Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров утверждает, что получил президентскую власть в стране. Об этом он сообщил своим сторонникам у Дома правительства.

"Уважаемые, я поздравляю вас с победой. Сегодня все встало на свои места. Экс-президент ушел в отставку, спикер парламента Канат Исаев не стал исполнять его обязанности. Теперь обязанности президента и премьер-министра перешли ко мне. Я благодарю за ваше доверие", - сказал Садыр Жапаров. Его слова приводит 24.kg. Затем политик призвал своих сторонников разойтись.

Ранее в четверг президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что покидает президентский пост, чтобы не допустить кровопролития в стране. После отставки президента, согласно Конституции, исполнение обязанностей главы государства было возложено на спикера парламента Каната Исаева.

Предшественник Исаева Мыктыбек Абдылдаев занимал должность всего нескольких дней, и 10 октября объявил о решении уйти в отставку.

Впервые призывы к отставке президента прозвучали на митингах в начале минувшей недели, когда недовольные итогами парламентских выборов политические партии выступили против результатов голосования.

Новые президентские выборы в Киргизии должны пройти в течение трех месяцев со дня отставки Сооронбая Жээнбекова, сообщила ранее "Интерфаксу" член Центризбиркома республики Атыр Абдрахматова.

На это время полномочия президента переходят к спикеру парламента, при этом он не сможет участвовать в президентских выборах, назначать досрочные парламентские выборы или отправлять в отставку правительство, рассказала она, сославшись на Конституцию.

16 октября парламент рассмотрит вопрос об отставке Жээнбекова. Если депутаты ее утвердят, тогда полномочия президента должны перейти к спикеру. По Конституции Киргизии полномочия парламента нынешнего созыва истекают в конце октября.

Журналисты спросили спикера Каната Исаева, откажется ли он от должности и. о. Президента. Глава парламента ответил, что "не имеет морального права занимать эту должность, поскольку срок полномочий шестого созыва истекает". Исаев стал спикером 13 октября.

Жээнбеков 15 октября подал в отставку после двухдневных переговоров с Жапаровым. Он объяснил, что не держится за власть, видит, что народ продолжает требовать его отставки, поэтому решил уйти, чтобы избежать эскалации напряжения и кровопролития. Сторонники Жапарова ранее требовали отставки президента, а теперь стали требовать роспуска парламента.

Садыр Жапаров - бывший депутат от оппозиции. Он был освобожден своими сторонниками в ночь на 6 октября из колонии, где отбывал наказание за захват заложника. В тот же день парламент дал согласие на назначение Жапарова премьер-министром вместо Кубатбека Боронова.

В 2013 году на митинге с требованием национализации золоторудного месторождения "Кумтор" в городе Каракол (Иссык-Кульская область) был взят в заложники глава региона Эмильбек Каптагаев. Обвинение в организации митинга в Караколе было предъявлено Жапарову. Несколько лет оппозиционер проживал за границей. После возвращения на родину в марте 2017 года он был задержан.

Арест политика спровоцировал акции протеста. Митинг 25 марта 2017 года у здания Государственного комитета национальной безопасности закончился разгоном демонстрантов. Милиция заявила, что акция была пресечена из-за агрессивного поведения ее участников.

2 августа 2017 года решением Первомайского районного суда столицы Жапаров был приговорен к 11,5 года лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима. Он был признан виновным в захвате заложника.

В настоящее время Верховный суд Киргизии направил дело Жапарова на новое рассмотрение.

Жээнбеков стал третьим президентом Киргизии, кто досрочно ушел в отставку. Аскар Акаев ушел в марте 2005 года, Курманбек Бакиев - в апреле 2010 года. Еще два президента отработали полностью оговоренные сроки. Роза Отунбаева была временным президентом между отставкой Бакиева и избранием Алмазбека Атамбаева. Атамбаев отработал полный конституционный срок, но при президенте Жээнбекове он стал фигурантом уголовных дел и получил один обвинительный приговор. Его также освободили из СИЗО в ночь на 6 октября, но потом он снова был задержан.

В Киргизии также отмечают, что все президенты республики покинули свой пост в возрасте 61 года.