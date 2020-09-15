Ученые из США выяснили, что нейтрализующее моноклональное антитело Ab8 перспективно для профилактики и лечения коронавируса. Журнал The Cell опубликовал статью, в которой описан эксперимент по использованию препарата Ab8 для лечения от коронавируса мышей и хомяков.

Ученые отмечают, что препарат эффективно боролся с инфекцией даже при очень низкой дозе введения. Введение препарата хомякам помогло уменьшить вирусную нагрузку на легкие животного и облегчило пневмонию. Молекулярный вес Ab8 в два раза меньше полноразмерного иммуноглобулина IgG1, что говорит о большей эффективности Ab8 при лечении коронавируса. В ходе эксперимента было доказано, что меньший размер увеличивает прохождение препарата и проникновение в легкие и кровь.

Сообщается, что обнаруженный небольшой белок обладает большей способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса. Кроме того, его молекулы не связываются с клетками человека, позволяя минимизировать побочные эффекты.

Ученые рассказали, что препарат эффективен, если вводить его на начальной стадии заражения, потому что Ab8 не дает коронавирусу заражать новые клетки. Введение препарата на пике болезни и после него может быть не настолько эффективно, если только Ab8 не убивает также инфицированные клетки организма.

В европейских странах несколько недель подряд наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Как пишет "Медуза", рост совпал с наступлением осени и открытием школ, по крайней мере в части из европейских стран. Так, в первых числах сентября ежедневно регистрируемое число новых случаев в Испании превысило весенние значения: при этом среди вновь инфицированных существенно выросла доля молодых людей, а волна инфекций распространилась на новые территории, которые слабее всего пострадали от первой волны. По оценкам экспертов, это связано с тем, что жесткий карантин был снят слишком рано, и к тому моменту отсутствовала работающая система отслеживания контактов заболевших, а сами испанцы полагали, что летом заболевание не опасно.

В Италии также наблюдается рост заболеваемости среди молодых, также его связывают с открытием туристического сезона. Кроме того, рост заболеваемости отмечается во Франции и Великобритании: отмечается, что возобновление занятий в школах и университетах может ускорить распространение эпидемии, а молодые люди перестают соблюдать правила социального дистанцирования. В Чехии и Швейцарии рост выявленных случаев заболеваемости связали с летним ослаблением ограничительных мер, а в Хорватии - со въездом в страну иностранных туристов.