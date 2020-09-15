АГН Москва / Андрей Никеричев Белорусская таможня потребовала подтвердить что в книге про Гарри Поттера нет призывов к свержению власти

АГН Москва / Андрей Никеричев

Белорусское издательство "Янушкевич", выпускающее книгу Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Тайная комната" в белорусском переводе, рассказало в своем Facebook о требовании таможенников подтвердить, что в этом фэнтези не содержится призывов к свержению действующей в республике власти.

В издательстве Tut.by уточнили, что одна из белорусских таможен запросила информацию у транспортной компании, которая перевозит отпечатанный в Литве тираж книги. Сотрудники издательства планируют подготовить справку, рассказать о сюжете "Гарри Поттера" и о том, чем известна эта книга.

"Да, мы действительно получили такое письмо. Книгу мы печатали за рубежом, в ведомстве попросили подтвердить, что ничего такого там нет", - сообщили в издательстве Znak.com.

В Государственном таможенном комитете заявили, что эта информация не соответствует действительности, однако издательство от своих слов не отказывается, отмечает портал в своем Telegram-канале. Продажи белорусского перевода второй части поттерианы должны начаться 26 сентября.