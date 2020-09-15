На белорусско-украинской границе застряли несколько сотен хасидов, которые планировали встретить еврейский Новый год Рош ха-Шана в Умани на Украине

Державна прикордонна служба України / YouTube Паломники "не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения и четко зная об ограничениях въезда иностранцам"

Державна прикордонна служба України / YouTube

На белорусско-украинской границе застряли несколько сотен хасидов, которые планировали встретить еврейский Новый год Рош ха-Шана в Умани на Украине. Паломники "не оставляют попыток попасть в Украину, даже получив разъяснения и четко зная об ограничениях въезда иностранцам", - говорится на сайте украинской государственной пограничной службы.

Хасиды начали прибывать на границу днем 14 сентября. При этом 27 августа украинское правительство объявило о запрете на въезд в страну иностранцев до 28 сентября из-за пандемии коронавируса. Традиционно на Рош ха-Шана в Умань съезжается 40-50 тысяч хасидов, отмечает радио Hromadske. Там находится могила основателя брацлавского хасидизма раввина Нахмана. Рош ха-Шана празднуется 18-20 сентября, но обычно паломники начинают съезжаться раньше.

Ранее власти Израиля призвали хасидов не ездить в этом году на Украину из-за угрозы распространения коронавируса. Тем не менее часть верующих успела попасть в Умань, при этом у пятерых иностранцев подтвердился COVID-19.

Накануне погранслужба сообщала о скоплении более полутора тысяч паломников, включая женщин и детей. Утром 15 сентября ведомство сообщило о "нескольких сотнях". Глава погранслужбы Сергей Дейнеко обсудил ситуацию на границе с президентом Украины Владимиром Зеленским и доложил ему, что там находятся около 700 человек.

"Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской - до 700, Волынской - до 1,5 тысяч человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров - около 600 иностранцев", - сказал Дейнеко главе государства.

Пограничный комитет Белоруссии сообщил в Telegram-канале, что на утро вторника выезд из республики на Украину оформили 734 человека, в том числе 138 детей разных возрастов. Они находятся между украинским пунктом пропуска "Новые Ярыловичи" и белорусским пунктом "Новая Гута".

"В связи со сложившейся ситуацией ночью Белорусским обществом Красного Креста была оказана помощь гражданам в виде предоставления теплых пледов, воды, а также палаток для детей", - сообщили в погранкомитете.

Дейнеко вечером 14 сентября лично приехал на границу с Белоруссией, проинформировал хасидов о запрете въезда иностранцам в страну и ответственности за нарушение закона. На границе находятся необходимые резервы погранслужбы Украины, организовано взаимодействие с подразделениями Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. С воздуха за границей наблюдают вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы.

Движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска "Новые Ярыловичи" ограничено. В погранслужбе объяснили, что хасиды находятся на проезжей части, что осложняет движение автомобилей и может нести угрозу жизни граждан. Машины перенаправляются на другие пункты пропуска. Госпогранслужба Украины организовала взаимодействие с Госпогранкомитетом Белоруссии и поддерживает контакт с посольством Израиля на Украине, а также с раввинами, которые обеспечивают хасидов водой и кошерной пищей, сообщает "Интерфакс".