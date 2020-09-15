Две ракеты выпущены во вторник из сектора Газа в сторону юга Израиля в то время, когда в Вашингтоне шла церемония подписания соглашений о нормализации отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету Haaretz.

По данным армии обороны Израиля, в израильских городах Ашдод и Ашкелон прозвучали сирены тревоги, местные жители сообщили, что слышали взрывы в этих районах.

Как сообщили в службах экстренной помощи, парамедики оказали помощь двум пострадавшим от ранений осколками стекла, помощь также оказана еще четверым людям в состоянии шока.

Во вторник в Белом доме при посредничестве США прошла историческая церемония подписания соглашений о нормализации отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем.

Ранее во вторник глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху подписал соглашения с министрами иностранных дел ОАЭ и Бахрейна - Абдуллой бин Зайедом аль-Нахайяном и Абдуллатифом бин Рашидом аз-Заяни.

Трамп назвал этот день "историческим для мира на Ближнем Востоке".