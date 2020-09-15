Две ракеты выпущены во вторник из сектора Газа в сторону юга Израиля в то время, когда в Вашингтоне шла церемония подписания соглашений о нормализации отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету Haaretz.
По данным армии обороны Израиля, в израильских городах Ашдод и Ашкелон прозвучали сирены тревоги, местные жители сообщили, что слышали взрывы в этих районах.
Как сообщили в службах экстренной помощи, парамедики оказали помощь двум пострадавшим от ранений осколками стекла, помощь также оказана еще четверым людям в состоянии шока.
Во вторник в Белом доме при посредничестве США прошла историческая церемония подписания соглашений о нормализации отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем.
Ранее во вторник глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху подписал соглашения с министрами иностранных дел ОАЭ и Бахрейна - Абдуллой бин Зайедом аль-Нахайяном и Абдуллатифом бин Рашидом аз-Заяни.
Трамп назвал этот день "историческим для мира на Ближнем Востоке".
בהמשך לנפילה באשדוד: חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח אסותא באשדוד 2 פצועים, בהם גבר בן 62 במצב בינוני עם פציעות מרסיסים בפלג גופו העליון וגבר בן 28 במצב קל עם רסיסי זכוכיות בגפיים ו- 4 נפגעי חרדה. pic.twitter.com/2dJzhMh4Aj— מגן דוד אדום (@mda_israel) September 15, 2020