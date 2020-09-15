"Еще 5 арабских государств находятся на пути к заключению мира с Израилем", - заявил президент США Дональд Трамп, принимая в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу перед церемонией подписания мирного договора с ОАЭ и декларации о мире с Бахрейном

The White House / YouTube По его словам, "этому готовы последовать многие"

The White House / YouTube

"Еще 5 арабских государств находятся на пути к заключению мира с Израилем", - заявил президент США Дональд Трамп, принимая в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу перед церемонией подписания мирного договора с ОАЭ и декларации о мире с Бахрейном.По его словам, "этому готовы последовать многие".

"Мы значительно продвинулись вперед еще с пятью странами", - сказал Трамп. При этом президент США не стал сообщать, о каких именно странах идет речь, сообщает "Интерфакс".

Слова Трампа прозвучали после его двусторонних встреч с представителями ОАЭ и Бахрейна в преддверии церемонии подписания соглашений, получивших наименование Авраамских.

Fox News отмечает, что подписание соглашений коснется нормализации отношений во всех сферах: безопасности, авиаперевозок, открытия посольств. Договоренности дают надежду, что будут подписаны аналогичные соглашения, вероятно, с Оманом, Суданом, Марокко и другими странами.

У большинства арабских и мусульманских стран дипотношения с Израилем отсутствуют. Исключение составляют Египет, который установил дипотношения с Израилем в 1979 году, Иордания - в 1994 году, а также Турция, которая была одной из первых мусульманских стран, признавших Израиль. В последние месяцы этот список пополняют ОАЭ и Бахрейн.