Евросоюз назвал случившееся с оппозиционером Алексеем Навальным покушением на убийство. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, призвав российские власти содействовать расследованию.

"Мы осуждаем без каких-либо двусмысленностей эту попытку убийства. Это слова, которые мы должны употреблять: попытка убийства", - сказал Боррель на пленарной сессии Европейского парламента (цитата по "Интерфаксу"). Он отметил, что, по данным немецких специалистов, Навальный был отравлен боевым химическим веществом, что подтвердили в лабораториях Франции и Швеции. Доказательств этой версии он не привел.

"Теперь есть неоспоримые доказательства, что был использован нейротоксин группы "Новичок", аналогичный тому, который применялся для отравления Юлии и Сергея Скрипалей", - заявил Жозеп Боррель, отметив, что использование подобных веществ является нарушением международного права, и призвав Россию "в полном объеме сотрудничать с ОЗХО в проведении открытого расследования".

Кроме того, Боррель заявил, что инцидент с Навальным "будет иметь последствия для отношений с РФ", но не уточнил, какие именно. По его словам, этот вопрос планируется обсудить на встрече глав МИД в Брюсселе 21 сентября, сообщает ТАСС.

По его мнению, ЕС должен утвердить режим санкций имени Алексея Навального за нарушение прав человека, по аналогии с "актом Магнитского" в США. "То, что произошло с Навальным, должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен "акту Магнитского" в США. Таким образом, имя Навального в будущем будет ассоциироваться с санкциями ЕС против тех, кто нарушает права человека", - заявил Боррель.

Ранее обозреватель The New York Times Брет Стивенс предложил Конгрессу США создать "список Навального" по аналогии с "актом Магнитского", который оказал "невралгическое воздействие на российское правительство, потому что ударил по больному".

По словам Стивенса, идею в беседе с ним поддержал Уильям Браудер - основатель лондонского фонда Hermitage Capital Management, с которым сотрудничал умерший в российской тюрьме юрист Сергей Магнитский. Браудер, со слов обозревателя, выступил за составление "длинного" списка правительственных чиновников, которые замешаны в отравлении или сокрытии отравления Навального, а также за то, чтобы санкции ввели одновременно США, Великобритания, Канада, ЕС и Австралия. В Кремле предложение создать "список Навального" назвали абсурдным, напомнив, что сам Браудер разыскивается Российской Федерацией за налоговые и иные преступления.

Алексей Навальный во вторник выложил первый пост в инстаграме после отравления. Он опубликовал фото с семьей из больничной палаты и рассказал, что пока не может обходиться без помощи, однако у него получается дышать без дополнительной вентиляции. Газета NYT сообщила, что после восстановления оппозиционер намерен вернуться в Россию и продолжить политическую деятельность. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила, что он не намерен оставаться в Германии. По ее словам, никаких других вариантов никогда не рассматривалось.

Накануне немецкое правительство сообщило, что лаборатории во Франции и Швеции независимо друг от друга подтвердили информацию специалистов ФРГ о том, что Навальный был отравлен боевым веществом класса "Новичок". Президент Франции Эмманюэль Макрон лично уведомил об этом президента РФ Владимира Путина в телефонном разговоре.