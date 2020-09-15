В Вашингтоне во вторник состоялась историческая церемония подписания соглашений о нормализации дипломатических отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем. Церемония прошла в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.

На этом мероприятии при посредничестве США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал соответствующие соглашения с министрами иностранных дел ОАЭ и Бахрейна - Абдуллой бин Зайедом аль-Нахайяном и Абдуллатифом бин Рашидом аз-Заяни. Формально соглашение называется Авраамским договором, передает "Интерфакс".

В преддверии церемонии Трамп приветствовал лидеров Израиля, ОАЭ и Бахрейна, отметив, что ранее об этом и помыслить никто не мог.

"Мы здесь для того, чтобы изменить ход истории. После десятилетий разделения и конфликтов мы знаменуем начало нового Ближнего Востока, - сказал Трамп, выступая на открытии церемонии. - Во всей истории Израиля были только два таких соглашения, а мы добились двух таких соглашений за один месяц".

На церемонию Белый дом пригласил сотни человек, в том числе высокопоставленных законодателей-демократов. Ранее сообщалось, что присутствие демократов на церемонии - редкое явление, так как обычно Белый дом не приглашает членов Демократической партии на церемонии подписания крупных законодательных актов.

В рамках заключенных договоренностей Израиль согласился остановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан, где расположены еврейские поселения.

Как сообщали ранее региональные СМИ, в соответствии с соглашением о нормализации отношений, страны запустят сотрудничество в сфере обороны и безопасности, экономики, здравоохранения и науки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед церемонией подписания соглашений заявил, что нормализация отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном проложит путь к миру с другими арабским странами региона и поможет положить конец арабо-израильскому конфликту. "Сегодня - поворотный момент в истории. Он возвещает о новой эре мира. Этот мир будет расширяться и включит в себя другие арабские государства, а в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту", - сказал Нетаньяху. Его слова приводит ТАСС.

Премьер-министр еврейского государства поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку Израиля и усилия по продвижению мира с арабскими странами. "Мир, который мы заключаем сегодня, продлится еще долго после пандемии [нового коронавируса], - продолжил Нетаньяху. - Давайте в этот день ощутим пульс истории".

Глава бахрейнского МИД Абдель Латиф аз-Заяни заявил, что теперь все стороны должны работать над урегулированием палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств.

"Теперь необходимо работать активно и без промедлений над тем, чтобы обеспечить прочные мир и безопасность, которых заслуживают жители наших стран. Только всеобъемлющее и устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта [на основе сосуществования] двух государств будет основой для такого мира", - сказал он за несколько минут до подписания договоренностей.

По словам главы МИД ОАЭ, "в самом сердце Ближнего Востока наступают перемены, которые дают надежду всему миру". "Данная инициатива не была бы возможна без усилий Дональда Трампа, - сказал он. - Мы наблюдаем новую тенденцию, которая обеспечит лучший путь для региона". Аль Нахайян выразил уверенность в позитивном воздействии подписанных соглашений.

ОАЭ и Израиль договорились о нормализации отношений в августе. Тогда об этом заявил Трамп. "Сегодня мы добились колоссального успеха. Это историческое мирное соглашение между нашими большими друзьями - Израилем и ОАЭ", - написал он в Twitter 13 августа.

"Исторический дипломатический успех будет способствовать продвижению мира в ближневосточном регионе", - говорилось в совместном заявлении лидеров США, Израиля и ОАЭ.

Бахрейн последовал примеру ОАЭ 11 сентября. "Сегодня - еще один исторический день. Два наших больших друга - Израиль и Бахрейн согласились на мирный договор. Это - вторая арабская страна, которая заключает мир с Израилем за последние 30 дней", - написал Трамп в тот день в Twitter.

Таким образом, ОАЭ и Бахрейн стали третьей и четвертой арабскими странами, заключившими мир с Израилем после Египта в 1979 году и Иордании в 1994 году.

За усилия в нормализации отношений между странами в Норвегии Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира.

"Я думаю, он сделал больше, пытаясь установить мир между народами, чем большинство других номинантов на премию мира", - заявил член парламента Норвегии и председатель делегации Норвегии в НАТО Кристиан Тибринг-Гедде в интервью Fox News.

Тибринг-Гедде направил письмо Нобелевскому комитету, в котором сообщил, что администрация Трампа в частности сыграла ключевую роль в установлении отношений между Израилем и ОАЭ.

"Как ожидается, другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, соглашение (о нормализации отношений. - Прим. "Интерфакса") может стать переломным моментом, который превратит Ближний Восток в регион сотрудничества и процветания", - написал Тибринг-Гедде.