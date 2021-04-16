Ангела Меркель

Bundesregierung / Facebook

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 16 апреля привилась первой дозой вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Об этом, как передает ТАСС, сообщил в пятницу Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. "Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в реализации вакцинационной кампании, и всех тех, кто привился. Прививка - это ключ к преодолению пандемию", - передал он слова Меркель. Зайберт также приложил к посту сертификат и формуляр о сделанной прививке.

В отличие от других мировых политических лидеров, канцлер ФРГ не стала создавать большой шумихи из своей вакцинации.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер получил прививку от ковида в начале апреля в военном госпитале Берлина. Его, как и Меркель, также вакцинировали препаратом AstraZeneca.

Препаратом от AstraZeneca в ФРГ прививают лишь граждан старше 60 лет. Для остальных групп населения применение этой вакцины станет возможно только после окончания исследований касательно влияния препарата на появление тромбов.

Вакцинация против коронавируса началась в Германии в конце декабря, за это время первичную дозу препарата получили около 18% населения - примерно 15 млн человек.

Ранее на этой неделе вакцинацию прошла и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выбравшая препарат от BioNTech/Pfizer.