Президент США Джо Байден выступил с заявлением по России, назвав Россию и США двумя великими державами, на которых лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность

The White House / Flickr.com Американский лидер назвал свой недавний разговор с российским коллегой Владимиром Путиным откровенным и уважительным, и выразил уверенность в том, что и российский, и американский народы стремятся к миру

Пресс-служба президента России

Президент США Джо Байден выступил с заявлением по России, назвав Россию и США двумя великими державами, на которых лежит значительная степень ответственности за глобальную стабильность. Слова президента цитирует ТАСС.

Американский лидер назвал свой недавний разговор с российским коллегой Владимиром Путиным откровенным и уважительным, и выразил уверенность в том, что и российский, и американский народы стремятся к миру. По словам Байдена, в разговоре с российским лидером он, в частности, подтвердил поддержку Вашингтоном "суверенитета и территориальной целостности Украины" и выразил обеспокоенность по поводу "наращивания военной мощи" России на границе с Украиной. "Я решительно просил воздержаться от любых военных действий. Сейчас надо снижать напряженность", - сказал президент США.

Байден заявил, что предложил главе российского государства провести саммит в Европе летом, и эта возможность обсуждается прямо сейчас. На этом саммите США и Россия могут запустить диалог по стратегической стабильности для сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и безопасности.

Коснувшись темы введенных санкций, Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не стремятся к эскалации напряженности в отношениях с Россией, однако готовы к введению новых санкций против Москвы. По словам американского президента, Москве и Вашингтону "на протяжении всей долгой истории соперничества удавалось находить способы справляться с напряженностью в отношениях и не дать ей выйти из-под контроля". "Я четко сказал президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше [с введением санкций], но я решил не делать этого. Я выбрал пропорциональность", - добавил Байден.

Байден призвал Путина ответить пропорциональным образом на нынешние санкции Вашингтона в отношении Москвы. Вместе с тем американский лидер фактически выразил уверенность в том, что Россия и США смогут оставить этот эпизод в прошлом и предпримут попытку стабилизировать двусторонние отношения.

Глава Белого дома отметил, что Соединенные Штаты стремятся к конструктивному взаимодействию с РФ с целью преодоления нынешнего периода напряженности. Как отметил Байден, "сейчас время начать деэскалацию". "Там, где для США есть интерес в работе с Россией, мы должны и будем это делать", - отметил он.

"Мы должны двигаться вперед за счет продуманного диалога и дипломатического процесса. США готовы продолжать конструктивно продвигаться в этом процессе", - сказал Байден. Он отметил, что США не собираются начинать "цикл эскалации отношений и конфликт с Россией" и хотят "стабильных и предсказуемых отношений". При этом президент заявил о готовности принять "дальнейшие меры реагирования", если Россия будет вмешиваться в демократию США.

Кроме того, президент заявил, что американская администрация рассматривает вариант введения односторонних санкций в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". По словам президента США, это сложный вопрос, который затрагивает интересы союзников Вашингтона в Европе. Напомним, в администрации президента США Джо Байдена согласны, что нужно пытаться помешать завершению строительства этого газопровода. Но в то же время Белый дом хотел бы улучшить сильно пострадавшие при Дональде Трампе отношения США с Германией, которая поддерживает проект. По этой причине, как отмечают американские СМИ, Байден, не желая раздражать Берлин, пока воздерживается от более решительных действий против проекта газопровода.

Ранее в апреле издание Politico сообщило, что Минюст США еще в марте дал "зеленый свет" на еще два санкционных пакета, направленных против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за планирование, сооружение и функционирование газопровода, и ее руководителя Матиаса Варнига.

Однако позже, по информации источников этого издания, разрешение на такие санкции было отозвано, так как в администрации продолжаются споры, допустимы ли такие санкции с точки зрения закона. Согласно плану, Белый дом в мае 2021 года должен представить Конгрессу очередной отчет о мерах, предпринятых против "Северного потока 2". Предполагается, что именно тогда может стать известно о введении новых санкций.