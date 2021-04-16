Финляндия готовится к тому, чтобы начать переговоры с Россией по приобретению вакцины от коронавируса "Спутник V"

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Финляндия готовится к тому, чтобы начать переговоры с Россией по приобретению вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила министр по делам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру, слова которой приводит Финляндское информационное агентство.

Киуру не уточнила, когда могут начаться переговоры и когда вакцина может поступить в страну, но заявила, что подготовка к переговорам ведется в финском МИД. По ее словам, прямые поставки не противоречат правилам об общих закупках вакцин в Евросоюзе, поскольку ЕС пока не заключил никаких контрактов на поставку "Спутника".

Финляндия испытывает дефицит вакцины от коронавируса. По данным на четверг в стране выявлено 83253 случая коронавируса, 161 человек в больнице, 885 умерли.

В марте канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что вакцины от коронавируса распределяются между странами - членами Европейского союза не пропорционально численности их населения из-за тайных сделок между отдельными странами и фармацевтическими компаниями. По его словам, с недостаточным количеством вакцины могут столкнуться Болгария и Латвия. "Совершенно очевидно, что некоторые страны получили слишком мало, а другие - отчетливо больше", - сказал Курц, заявив, что такое решение не соответствует духу ЕС, политической цели совместной закупки вакцин и противоречит договоренности глав государств и правительств. Он потребовал обеспечить полную прозрачность этих договоренностей и выявить причины неравного распределения вакцин в Европе.

Комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон, отвечающий в Еврокомиссии за политику в области вакцинации, заявил, что ЕС вообще не нуждается в российской вакцине, и даже в случае одобрения европейским регулятором российская вакцина "Спутник V" поступит в ЕС "слишком поздно": прежде чем получится наладить и запустить соответствующее производство, должно пройти несколько месяцев.

Между тем Словакия и Венгрия стали первыми странами ЕС, решившие использовать российскую вакцину, не дожидаясь одобрения Европейским агентством лекарственных средств. Это решение привело к политическому кризису в Словакии, закончившемуся отставкой поддерживавшего идею импорта российской вакцины премьер-министра Игора Матовича и его кабинета. Партнеры по коалиции победившей на прошлых выборах консервативной партии "Обычные люди" выступили против закупок до общей сертификации.

Матович по инициативе главы Минздрава Марека Крайчи договорился с Россией о поставках, не уведомив коллег в правительстве и президента Словакии Зузану Чапутову. Кроме того, он пошутил об условиях поставки вакцины "Спутник V". На вопрос о том, что он пообещал России в обмен на вакцину от COVID-19, премьер-министр ответил: "Закарпатскую Украину". Позже Матович заявил, что ничего России не обещал и сама Россия ничего от него не хотела, а МИД Словакии извинился за его шутку перед Украиной.