Правительство Пакистана временно заблокировало работу интернета в стране в целях обеспечения внутренней безопасности. Как сообщает газета Dawn, поводом для этого послужила дестабилизация обстановки в крупнейших городах страны, где на этой неделе происходили массовые столкновения сторонников исламской радикальной организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP) с полицией.

Во вторник в стране прошли массовые акции протеста против ареста лидера исламской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP) Алламы Саада Хуссейна Ризви. Массовые протестные выступления продолжаются с конца прошлой недели в Лахоре, Исламабаде, Гуджранвале, Пешаваре и других крупнейших городах Пакистана, где они привели к столкновениям сторонников TLР с полицией.

Протестующие забрасывали камнями сотрудников правоохранительных органов и неоднократно открывали по ним огонь из огнестрельного оружия. Сторонники Ризви блокировали шоссейные дороги и центральные городские магистрали, устраивали сидячие забастовки и пытались воспрепятствовать работе общественного транспорта. По данным полиции, в северо-восточной провинции Пенджаб в столкновениях получили ранения 300 полицейских, один из сотрудников сил правопорядка был убит.

В связи с попытками активистов TLP дестабилизировать положение в стране правительство Пакистана приняло решение о размещении в крупнейших городах сил специального назначения для поддержания законности и порядка. В четверг власти Пакистана объявили о запрете TLP на основе закона о борьбе с терроризмом.

Ризви и его организация в ноябре 2020 года потребовали от правительства Пакистана выслать посла Франции и разорвать торговые связи с этой страной за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в парижском издании Charlie Hebdo и в связи с инцидентом с французским школьным учителем Самюэлем Пати, демонстрировавшим эти карикатуры ученикам и позже убитым за это. Власти обещали рассмотреть его требования в парламенте Пакистана, но не сдержали своего обещания. После этого лидер TLP призвал своих сторонников к акциям протеста и был арестован полицией за подстрекательство к беспорядкам.

Позднее специальный помощник премьер-министра по политическим коммуникациям Шахбаз Гилл обнародовал записку, предположительно написанную Ризви, в которой он призвал своих сторонников поддерживать закон и порядок, избегать блокирования дорог и автомагистралей, а также попросил мирно вернуться в свои дома и сотрудничать с правоохранительными органами.