89-летний лидер компартии Кубы в своем выступлении на VIII съезде партии сказал, что собирается передать руководство новому поколению, передает РИА "Новости".

"Я с удовлетворением передаю руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта... приверженных этике Революции, отождествляемых с историей и культурой нации", - заявил Кастро.

"Я горячо верю в силу, примерный характер и понимание моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов, стоя на стременах, защищать отечество, революцию и социализм", - добавил он.

Агентство Reuters передает, что государственное телевидение Кубы подтвердило передачу власти новому руководству. Его преемником станет действующий глава Госсовета страны Мигель Диас-Канель.

Восьмой съезд партии продлится четыре дня, до 19 апреля. В понедельник пост, занимаемый Кастро, перейдет его преемнику. Кастро, вероятно, даже после ухода со своего поста, сохранит немалое влияние на кубинскую политическую элиту.

Напомним, после ухода от власти его старшего брата Фиделя (руководил страной и партией после революции 1959 года) Рауль Кастро в 2008 году он одновременно стал главой государства, правительства и главнокомандующим Вооруженными силами Кубы. В апреле 2011 года занял пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы.

В 2018 году в связи с принятием новой конституции Кубы Кастро покинул должности главы государства и правительства, оставшись на посту лидера компартии и главнокомандующего. Согласно новому основному закону в 2019 году на Кубе были воссозданы должности президента и премьер-министра.