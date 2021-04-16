"Мы обнаружили восемь человек с огнестрельными ранениями, их смерть была констатирована на месте", - заявила представитель полиции города Джини Кук. Еще четыре человека госпитализированы, один - в критическом состоянии

IMPD News / facebook.com

В городе Индианаполисе штата Индиана в США вооруженный мужчина в четверг вечером открыл огонь на складе курьерской компании FedEx. Восемь человек получили смертельные ранения, передает CNN . После этого стрелок, по сообщениям полиции, покончил с собой.

В полиции города заявили, что стрелявший действовал в одиночку. О его личности пока ничего не известно. Полицейские прибыли на место происшествия в 23:00.